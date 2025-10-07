BABYMONSTER、「WE GO UP」のMV＆エクスクルーシブパフォーマンスビデオ公開を予告

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月10日（日本は11日）に2ndミニアルバム『WE GO UP』をリリースするBABYMONSTERが10月7日、『WE GO UP』のスケジュールスポイラーポスターを公開。

10月10日13時のカムバックと同時に「WE GO UP」のMVを、10月14日0時には同曲のエクスクルーシブパフォーマンスビデオを公開することを予告した。

■MVは10月10日、エクスクルーシブパフォーマンスビデオは14日公開

エクスクルーシブパフォーマンスビデオは、ヤン・ヒョンソク総括プロデューサーが企画から撮影まで直接陣頭指揮するYG独自製作コンテンツのひとつであるだけに、大きな関心が寄せられる。

また、この日公開されたポスターは、モノクロが醸し出す強烈なムードで視線を捕らえる。 節制されたモノトーンの背景のうえに鮮明に刻まれたネオングリーンタイポグラフィも印象的で、変化に富んだ魅力で幅広いコンセプトを消化してきたBABYMONSTERのもうひとつの変身を予感させる。

■リリース情報

2025.10.11 ON SALE

MINI ALBUM『WE GO UP』

※韓国発売：10月10日

