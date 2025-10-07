ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×¤ò»ÈÍÑ¡ª·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥àー¥Óー¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Âç¥Ò¥Ã¥È¸ø³«Ãæ¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤è¤ê¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Ë¤è¤ë¼çÂê²Î¡ÖIRIS OUT¡×¤Ë¤Î¤»¤¿¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥àー¥Óー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¸ø³«Åö½é¤è¤êSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë
¸ø³«Åö½é¤è¤ê¡ÖÃæÆÇÀ¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö²¿²ó¤Ç¤â´Ñ¤¿¤¤¡×¡Ö¿À¤¹¤®¤ÆÄ»È©¡ª¡×¡ÖÍÙ¤ë¥Ý¥Á¥¿¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈSNS¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëËÜ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¡ÖIRIS OUT¡×¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢¥Ç¥ó¥¸¤¿¤Á¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ç°¦¤ª¤·¤¤Æü¾ï¤È¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¶¸Íð¤Ø¤Î»Ï¤Þ¤ê¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÇÁü¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥¸¡¢¥¢¥¡¢¥Ñ¥ïー¤Î½Ð¶Ð¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£¥Ç¥ó¥¸¤¿¤ÁÁáÀî²È¤ÎÁû¤¬¤·¤¤Ä«»ÙÅÙ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢ÃúÇ«¤ÊÄ«¤ò²á¤´¤¹¥Þ¥¥Þ¤Î»Ñ¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¡¢¡ÖIRIS OUT¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤É¤³¤«¥·¥åー¥ë¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Ê¤ë¡È¥ì¥¼¡É¤¬¡¢¥«¥Õ¥§ÆóÆ»¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²¿µ¤¤Ê¤¤É÷·Ê¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢ËÜºî¤Ç½é¤á¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¥ì¥¼¤Î»Ñ¤Ë´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖIRIS OUT¡×¤Î¥Óー¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°¦¤é¤·¤¤¥Ý¥Á¥¿¤¬·Ú¤ä¤«¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à»Ñ¤ä¡¢¥Ç¥ó¥¸¤¿¤Á¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤âÉ¬¸«¤À¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.09.15 ON SALE
ÊÆÄÅ¸¼»Õ
DIGITAL SINGLE¡ÖIRIS OUT¡×
2025.09.22 ON SALE
ÊÆÄÅ¸¼»Õ, ±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë
DIGITAL SINGLE ¡ÖJANE DOE¡×
2025.09.24 ON SALE
ÊÆÄÅ¸¼»Õ
SINGLE¡ÖIRIS OUT / JANE DOE¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÊÆÄÅ¸¼»Õ OFFICIAL SITE
http://reissuerecord