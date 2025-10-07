「ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ」2025年12月、全室リニューアル！（虻田郡）
2025年12月10日（水）、『ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ』が全室リニューアルオープンする予定です。画像：明海グループ株式会社
北海道・ニセコ町の雄大な自然に抱かれた『ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ』は、四季折々の美しさと北欧風の洗練された空間が魅力のマウンテンリゾート。
館内には、地元食材を活かした料理が楽しめるレストランや、心身を癒す天然温泉、サウナ、エステなどが充実。画像：明海グループ株式会社
客室はスタンダードからスイートまで多彩に揃い、快適な滞在をサポートしてくれます。画像：明海グループ株式会社
今回のリニューアルでは、そんな『ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ』が、自然のエレメントを取り入れ、癒しを重視した空間に生まれ変わります。画像：明海グループ株式会社
外壁・エレベーターの改修に加え、全室客室を北欧風のデザインに改装。より快適な空間となりそうです！画像：明海グループ株式会社詳細情報 画像：明海グループ株式会社
ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ
住所：北海道虻田郡ニセコ町字ニセコ480-1
リニューアルオープン：2025年12月10日（水）予定
※工事の進捗状況により、休館期間が変更となる場合があります。
『ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ』が、2025年12月のニセコ・ウィンターシーズンに向けて、大規模なリニューアル工事を実施中！
今年の冬は、新しくなった施設と、世界有数のパウダースノーが満喫できそうですね！文／北海道Likers
