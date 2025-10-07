◇MLB ブリュワーズ7-3カブス(日本時間7日、アメリカンファミリー・フィールド)

カブスの今永昇太投手が悔しさまじりに「試合を台無しにしてしまった」と登板を振り返りました。

ブリュワーズと地区シリーズの第2戦。初回に鈴木誠也選手の3ランで先制するも、今永投手が直後に3ランを被弾。3回にも一発を浴び、2回2/3を投げ、5安打、2本塁打、3奪三振、4失点で試合を作れず、降板しました。

試合後、インタビューに応じた今永投手は今日の登板 について、「チームがいい形で3点取ってくれて、自分が試合を台無しにしてしまってすごく自分にフラストレーションがたまっています」とコメント。

「調子自体はいつも通りですごく安定してましたし、自信を持ってマウンドに上がったんですけど、初回にホームラン打たれて、その後ずっと気持ちを保てなかったというところですね」と回答しました。

初回で同点3ランを放たれたアンドルー・ボーン選手への1球については、「ホームランを打たれてしまったということは失投なので、もっと投げるべきところを考えるべきだと思いましたし、別に四球を出してもまだ満塁で続く場面だったので、もっと自分にできることがあったと思います」と反省。

これでシーズンから11試合連続被弾。「自分の中では試合前に投手コーチと話してどうやって防いでいこうと、毎回対策を立ててやってきてるんですけど、やっぱりいい球を打たれたりとか、もちろん失投も打たれたりとか、徐々にストライクゾーンに投げるということがちょっと怖くなってしまっている部分があるので、もう一回自信をつけ直す必要があるかと思います」と話し、「投げる前にもっと違うマインドを持たなかったのかとか、もっと低めに投げておけば、高めに投げておけばとか、その反省をしながらマウンドから降りているので、やはりそれを投げる前に気付く、そしてそれを実行する必要があると思います」と前を向きました。

チームは地区シリーズ突破へ残り3連勝が必須。「今、現状は自分がチームの力になれていないので、もう一回、そういうチャンスがあるのなら、信頼を回復するために、結果で示す必要があると思います」と話しました。