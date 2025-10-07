大阪プロレス株式会社は７日、「株式会社上町建物管理Ｐｒｅｓｅｎｔｓ 大阪プロレス年末の祭典『エクスカリバー２０２５』」（１２月７日、吹田市・大和大学アリーナ）に向けての会見を大阪市内で行った。

同団体が保有する４つのベルトを争うもので、この日発表された対戦カードは以下の通り。

▽大阪名物世界一選手権試合 〈世界一〉えべっさんＶＳ〈挑戦者〉タコヤキーダー

▽大阪ライトヘビー級選手権試合 〈王者〉大瀬良泰貴ＶＳ〈挑戦者〉アルティメット・スパイダーＪｒ

▽大阪プロレスタッグ選手権試合 〈王者組〉浅川紫悠＆ゴリアテＶＳ〈挑戦者組〉タイガースマスク＆佐野蒼嵐

▽大阪プロレス選手権試合 〈王者〉ＴＯＲＵＶＳ〈挑戦者〉松房龍哉

最初に会見を行ったのがタッグ選手権出場者だったが、浅川・ゴリアテの王者組がボイコット。怒り心頭のタイガースマスクが会見中、突然自身のスマホを手にどこかに電話を掛け、相手が出るなり「もしもしー、浅川さんですか？」。王者と確認できたところで「おい、くぉらー、浅川っ！なんでこねえんだ！」と猛烈に怒りをぶつけたが、浅川は「うるせえ」と一方的に電話を切り、会場には気まずい空気が流れた。

続けてライトヘビー級の会見では王者・大瀬良がアルティメットに「ずーっと守りに入ってるヤツ。（試合で）分からせてやりますよ」と吐き捨てると、アルティメットは激高。テーブルを蹴り上げ、そこからは本気のファイトに発展。ようやく両者が関係者に引き剥がされると、王者は「このベルトは渡さんから」と会見を打ち切った。

続いてが「大阪名物世界一」を争う一戦に向けての会見となったが、突如、発表されてなかったビリーケン・キッドが乱入。「大阪名物に『ビリケン』がいないのはおかしい」と直訴し、「なんで〜？」と不満を漏らすタコヤキーダーをよそ目に、えべっさんは「どうぞどうぞ」と納得。急遽３人マッチとなることに変更された。ビリーケン・キッドは「通天閣１００周年のイベントに呼んでもらえなかったので、ここで名を上げて１５０周年には必ず呼んでもらう」と息巻いた。ちなみに実現すると「１００歳手前ですかね。それまでプロレスラーとして頑張ります」と謎の自信を示した。

最後に登壇したのが最強を争うことになるＴＯＲＵと松房だ。ＴＯＲＵは「ちょっと競馬の調子が悪くて」と余裕をかましつつ、松房については「（試合まで）ケガすんなよ。体弱いから」と挑発。直近の戦いでＴＯＲＵを破った松房は「それまでは負けまくってる。（１２・７が）背水であることに変わりない。ベルトを取って、誰にも文句を言わせない、最強のレスラーになる」と吠えた。

３度目となる「エクスカリバー」も、初めて２５００席を上回るキャパの大和アリーナを使用。年々、ファンもヒートアップしていることが分かる。

チケット問い合わせは大阪プロレス（ｉｎｆｏ．ｏｓａｋａ．ｐｒｏ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ）まで。