¡Úµð¿Í¡Û¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¡¡Ê¿ÆâÎ¶ÂÀ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¤Ï¡ÖÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡µð¿Í¤Î¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê£´£´¡Ë¤¬£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¡¦¥ä¥Þ¥Ï¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¸å¤ËÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤ÀÅê¼ê¿Ø¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÊ¿ÆâÎ¶ÂÀ¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£Á°²óÅÐÈÄ¤ÎÃæÆüÀï¡Ê£±Æü¡áÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç½éÈäÏª¤·¤¿¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤ò½é²ó¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ½éµå¤«¤éà¼Â±éá¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¾å¼êÅê¤²¤È¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤éÁê¼êÂÇ¼Ô¤òËÝÏ®¤·¤¿¡£
¡¡¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¡ÊÊ¿Æâ¤Ï¡ËÁê¼ê¤òÂÇ¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤é²¿¤Ç¤â¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ËÜ¿Í¤Î³Ð¸ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È±¦ÏÓ¤Î»î¤ß¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¯¤È¡¢¡Ö¾å¡Ê¼êÅê¤²¡Ë¤«¤é²£¡Ê¼êÅê¤²¡Ë¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤±¤É¡¢¾å¡Ê¼êÅê¤²¡Ë¤«¤é²¼¡Ê¼êÅê¤²¡Ë¤Ï£±¤Ä¤ÎÊÑ²½µå¤¬Áý¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Èà¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤Èº£¸å¤Î²ÄÇ½À¤òÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£³²ó°Ê¹ß¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡½ÂçÀª¡½ÃæÀî¡½¥±¥é¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤º¤ÄÅê¤²¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£¡Öº£Æü¤Ç¤¤ë£±£°£°¡ó¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬Î×¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡££Ã£Ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µåÂ®¤â½Ð¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£Ã£Ó¤Ç¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢£Ã£Ó¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ¾¤ÎÄ´À°ÅÐÈÄ¤Ï£¸Æü¤Î¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Î´Ú¹ñ¡¦¥Ï¥ó¥Õ¥¡Àï¡ÊÀ¶Éð¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£