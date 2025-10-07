「すっぴんになれないくらい」ニキビに悩んだキャバ嬢・紬むぎが半年間研究重ねて辿り着いた治療法
【モデルプレス＝2025/10/07】札幌・すすきの「P＆J」に勤務する、紬むぎ。夜職を始めて生活が不規則になったことで、ニキビや体型に悩むようになった。そこから現在の輝かしい姿になるまでに研究を重ねた美容法に迫る。【インタビュー全2回の2回目】
【写真】すすきの美人キャバ嬢、美デコルテ輝くドレス姿
― お忙しい毎日を送っていると思いますが、休日はどのようにリフレッシュしていますか？
紬：すごく温泉が好きなので、北海道はもちろん、他の都道府県の温泉も巡っています。昨日もちょうど愛媛県にある道後温泉から帰ってきたばかりで（笑）。2泊3日だったので、ずっと行きたかった瀬戸内海の生口島なども観光できてすごく楽しかったです。
― 温泉巡りは頻繁にされているんですか？
紬：月に1回はしています！日本3大温泉の中で唯一行ったことがない草津に次は行ってみたいです。北海道の温泉はほとんど制覇していて、北海道以外も有名なところは結構巡っています。
― 温泉巡りはいつから始めましたか？
紬：お母さんの影響で小学生の頃から北海道の温泉などにたくさん行っていました。自分でお給料がもらえるようになった看護師時代からさらによく行くようになったのですが、そのときはあまり休みを自由に取れなかったので、夜勤明けに北海道内の温泉を楽しんでいて。今はお金に少し余裕ができたので、いろいろな都道府県に行くようになりました。
― 温泉がストレス発散になっているんですね！
紬：はい！あとは食べることも好きなので、焼肉もよく食べに行きます。甘いものも好きなので、遅い時間に食べないように気をつけています。
― 読者の中には紬さんのようにあかぬけたいと思っている方も多いと思います。今の輝く紬さんになるまでに取り入れてきた「あかぬけた方法トップ3」を教えてください。
あかぬけた方法トップ3
1．肌を綺麗にする
2．眉アート
3．ダイエット
1位は肌を綺麗にすること。キャバ嬢になってから急にお酒を飲み始めたからか、一時期すっぴんになれないくらいニキビが本当にひどくて…。美容クリニックで施術を受けるなどしたのですが、全然治らなくて、半年間いろいろ試して、リアボーテの化粧水と肌のピーリングで治りました。
2位は眉アート。印象がかなり変わるし、すっぴんでもある程度様になるので大事だなと思います。デザインはいつも通っているサロンにお任せにしていて、平行眉にしてもらっています。色素を薄くするために家で脱色をし、面倒くさいけどすごく変わるので、1ヶ月に1回はするようにしています。私はお姉ちゃんにやってもらっているのですが…（笑）。あとは脱色クリームの刺激で肌が荒れないように、市販なのですが、敏感肌用の脱色クリームを使っています。
3位はダイエット。昔は結構まん丸だったんです（笑）。キャバ嬢になって生活が不規則になったことで、体が重くなって「やばい」と感じてダイエットを始めました。ジムやピラティスに通ったり、水をいっぱい飲んだり、私は食事制限というよりは運動や食べるものを変えることを意識していましたね。やっぱり体型が変わったら、シンプルな服でも可愛く着こなせるので大事だなと思います。
＜その1：今日のメイク＞
カラコンはかなりこだわっています。学生の頃からカラコンが好きすぎて、何十種類と試しました。今は仕事用とプライベート用で使い分けていて、仕事用は今日もつけているChapunのきらゆめブラウンです。プライベート用はEverColorのテディモカを使っていて、どちらもすごくおすすめです！
＜その2：紬むぎのマストバイアイテム＞
・リアボーテ／グランスキン イシス＜クリーム＞
ニキビなどができなくなる殺菌クリームみたいなものなのですが、これはなくなったら絶対にリピートして買っています。ニキビに悩んでいたときも使っていましたし、今は予防として塗っています。値段は高いのですが、すごく良いので買う価値があります。
・Panasonic スチーマー
毎日メイクを落とすときに使っていて、その後にパックをしてから寝ています。肌の血色が本当に変わるので、使うのと使わないのとではかなり違います。
＜その3：美容法＞
太らないように気をつけていて、代謝を上げるために起きたら白湯を飲んでいます。そのあともこまめに水を飲んで、1日2リットル以上は絶対です。他には家にいるときも日焼け止めを欠かさずに塗って、焼けないようにしています。
＜その4：会話術＞
素直に会話をしているかもしれないです。分からないことがあったら遠慮せずに聞くし、変なことを言っていたらお客さんでもツッコむ。素を大切にしています。
＜その5：〇〇オタク＞
温泉オタクです！
紬さんの魅力は、プロ意識の高さとそれを支える徹底した自己管理にあると言える。夜職で不規則な生活になりながらも、肌の悩みを半年間かけて自ら解決し、美しさを維持するための努力を惜しまない姿勢は、まさにプロそのものだ。温泉オタクという意外な一面や、会話術で語った素直さは、彼女の親しみやすく自然体なパーソナリティを際立たせている。
彼女が実践するあかぬけ方法トップ3は、説得力があり、読者にとってすぐ実践できる具体的なヒントに満ちている。特にニキビ治療やマストバイアイテムの紹介は、多くの女性の悩みに寄り添うものだ。自己投資を惜しまず、常に美を追求し続ける紬さんは、さらに多くの女性の憧れになるだろう。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】すすきの美人キャバ嬢、美デコルテ輝くドレス姿
◆紬むぎ、休みは温泉でリフレッシュ
― お忙しい毎日を送っていると思いますが、休日はどのようにリフレッシュしていますか？
― 温泉巡りは頻繁にされているんですか？
紬：月に1回はしています！日本3大温泉の中で唯一行ったことがない草津に次は行ってみたいです。北海道の温泉はほとんど制覇していて、北海道以外も有名なところは結構巡っています。
― 温泉巡りはいつから始めましたか？
紬：お母さんの影響で小学生の頃から北海道の温泉などにたくさん行っていました。自分でお給料がもらえるようになった看護師時代からさらによく行くようになったのですが、そのときはあまり休みを自由に取れなかったので、夜勤明けに北海道内の温泉を楽しんでいて。今はお金に少し余裕ができたので、いろいろな都道府県に行くようになりました。
― 温泉がストレス発散になっているんですね！
紬：はい！あとは食べることも好きなので、焼肉もよく食べに行きます。甘いものも好きなので、遅い時間に食べないように気をつけています。
◆紬むぎのあかぬけ方法ベスト3
― 読者の中には紬さんのようにあかぬけたいと思っている方も多いと思います。今の輝く紬さんになるまでに取り入れてきた「あかぬけた方法トップ3」を教えてください。
あかぬけた方法トップ3
1．肌を綺麗にする
2．眉アート
3．ダイエット
1位は肌を綺麗にすること。キャバ嬢になってから急にお酒を飲み始めたからか、一時期すっぴんになれないくらいニキビが本当にひどくて…。美容クリニックで施術を受けるなどしたのですが、全然治らなくて、半年間いろいろ試して、リアボーテの化粧水と肌のピーリングで治りました。
2位は眉アート。印象がかなり変わるし、すっぴんでもある程度様になるので大事だなと思います。デザインはいつも通っているサロンにお任せにしていて、平行眉にしてもらっています。色素を薄くするために家で脱色をし、面倒くさいけどすごく変わるので、1ヶ月に1回はするようにしています。私はお姉ちゃんにやってもらっているのですが…（笑）。あとは脱色クリームの刺激で肌が荒れないように、市販なのですが、敏感肌用の脱色クリームを使っています。
3位はダイエット。昔は結構まん丸だったんです（笑）。キャバ嬢になって生活が不規則になったことで、体が重くなって「やばい」と感じてダイエットを始めました。ジムやピラティスに通ったり、水をいっぱい飲んだり、私は食事制限というよりは運動や食べるものを変えることを意識していましたね。やっぱり体型が変わったら、シンプルな服でも可愛く着こなせるので大事だなと思います。
◆紬むぎにさらに迫る5つのテーマ
＜その1：今日のメイク＞
カラコンはかなりこだわっています。学生の頃からカラコンが好きすぎて、何十種類と試しました。今は仕事用とプライベート用で使い分けていて、仕事用は今日もつけているChapunのきらゆめブラウンです。プライベート用はEverColorのテディモカを使っていて、どちらもすごくおすすめです！
＜その2：紬むぎのマストバイアイテム＞
・リアボーテ／グランスキン イシス＜クリーム＞
ニキビなどができなくなる殺菌クリームみたいなものなのですが、これはなくなったら絶対にリピートして買っています。ニキビに悩んでいたときも使っていましたし、今は予防として塗っています。値段は高いのですが、すごく良いので買う価値があります。
・Panasonic スチーマー
毎日メイクを落とすときに使っていて、その後にパックをしてから寝ています。肌の血色が本当に変わるので、使うのと使わないのとではかなり違います。
＜その3：美容法＞
太らないように気をつけていて、代謝を上げるために起きたら白湯を飲んでいます。そのあともこまめに水を飲んで、1日2リットル以上は絶対です。他には家にいるときも日焼け止めを欠かさずに塗って、焼けないようにしています。
＜その4：会話術＞
素直に会話をしているかもしれないです。分からないことがあったら遠慮せずに聞くし、変なことを言っていたらお客さんでもツッコむ。素を大切にしています。
＜その5：〇〇オタク＞
温泉オタクです！
◆まとめ
紬さんの魅力は、プロ意識の高さとそれを支える徹底した自己管理にあると言える。夜職で不規則な生活になりながらも、肌の悩みを半年間かけて自ら解決し、美しさを維持するための努力を惜しまない姿勢は、まさにプロそのものだ。温泉オタクという意外な一面や、会話術で語った素直さは、彼女の親しみやすく自然体なパーソナリティを際立たせている。
彼女が実践するあかぬけ方法トップ3は、説得力があり、読者にとってすぐ実践できる具体的なヒントに満ちている。特にニキビ治療やマストバイアイテムの紹介は、多くの女性の悩みに寄り添うものだ。自己投資を惜しまず、常に美を追求し続ける紬さんは、さらに多くの女性の憧れになるだろう。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】