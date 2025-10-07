なにわ男子・長尾謙杜、前田敦子と初共演でドキドキ「俺あっちゃんに取り調べされるときが来たんだ」【恋に至る病】
【モデルプレス＝2025/10/07】なにわ男子の長尾謙杜が7日、都内で行われた女優の山田杏奈とW主演を務める映画『恋に至る病』（10月24日公開）完成披露舞台挨拶＆試写会に、山田、前田敦子、石原慎也（Saucy Dog）、廣木隆一監督とともに登壇。前田との初共演について振り返った。
前田は、事件の真相を追う刑事役として出演。内気な高校生・宮嶺を演じる長尾とは初共演となったが、撮影中はシリアスなシーンが多く、あまり会話を交わせなかったよう。前田は「2人（長尾＆山田）は本当に大変だったと思う。簡単に話しかけちゃいけない空気感すらあった」と語り、長尾と山田の真剣な姿勢に深く感銘を受けた様子だった。
長尾は「すごく楽しく会話をするという感じではなかったんですけど、取り調べのシーンもあって、撮ってるときは思わなかったんですけど、改めて完成した作品を観たときに『あ、俺あっちゃんに取り調べされてる』って思った（笑）。やっぱり小さい頃からテレビで見させていただいていたので、『俺あっちゃんに取り調べされるときが来たんだぁ』ってドキドキしました（笑）」と前田との共演を感慨深げに回顧。
そんな長尾の素直な感想に、前田も思わず「本当に？可愛い〜。可愛い感想で嬉しい」と本音がポロリ。照れ笑いを見せる長尾に、会場もあたたかな笑顔で見守っていた。
本作は、ミステリ・サスペンスジャンルと恋愛ジャンルを縦横無尽に横断する俊英作家・斜線堂有紀氏による小説「恋に至る病」を実写映画化。人付き合いを避け、あえて他人と深い関係を紡がないように生きてきた高校生・宮嶺望を長尾が演じ、そんな宮嶺が出会い、初恋に落ち、彼の人生を大きく変えることになる寄河景を山田が演じる。（modelpress編集部）
