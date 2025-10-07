今季は“この色”が狙い目！【しまむら】高見えすんごい！「ブラウンブルゾン」

今季も引き続き注目が集まりそうなブラウン。【しまむら】からは、バルーンシルエットを取り入れた、トレンド感も秋らしさも一気に高まる「ブラウンブルゾン」が発売中。プチプラとは思えない高見えブルゾンは、FTNアイコン@hiro77andさんも愛用中。今すぐマネしたい秋へのシフトコーデや最旬大人フェミニンコーデ、上品で洗練されたお仕事コーデなど、さまざまな着回し術もぜひ参考にして。

今買うならブラウンが狙い目！ 大人に似合う高見えブルゾン

【しまむら】「YUMスソバルーンBZ」\2,420（税込）

落ち着いた雰囲気を醸し出すブラウンカラーが、トレンド感も秋らしさも高めるブルゾン。ふわっと膨らむバルーンシルエットがフェミニンなムードを演出する、プチプラとは思えない高級感のあるデザインが魅力的。大人っぽさも可愛さも備わった、最旬コーデを楽しみたいミドル世代にぴったりのブルゾンです。

サッと羽織ってサマ見え！ 秋へのシフトコーデにも活躍の予感

夏の間活躍した、透け感のあるシアーレースワンピ。リブトップスとブラウンのボトムスの上に重ね、さらにブラウンのブルゾンを羽織れば、一気に秋ムードに。サッと羽織っておしゃれ見えするブルゾンは、朝晩肌寒く感じ始めた今の時期、さっそく活躍しそうです。

トレンドがギュッと詰まった大人フェミニンコーデ

花柄ベロアスカートでフェミニンに引き寄せて、トレンド感たっぷりの着こなしに。落ち着いたブラウンカラーで統一して甘さをセーブすれば、ガーリーすぎるのが苦手なミドル世代も挑戦しやすそう。メッシュトップスで抜け感をプラスするのもおしゃれ見えのポイントに。

上品さや洗練度を高められるお仕事コーデ

@hiro77andさんは、清楚で清潔感のある白の上下にブルゾンを合わせて「お仕事コーデ」を提案。セーターやスカートの柔らかさを引き締めつつ、上品さや洗練度を高め合うブラウンブルゾンは、相性バッチリの組み合わせです。ブルゾンに合わせてバッグやシューズもブラウン系で統一すれば、コーデがスッキリまとまりそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hiro77and様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i