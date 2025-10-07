リラックスしている猫ちゃんですが、なんだか猫っぽくないと反響を呼んでいます。話題の投稿は130万回以上表示され「液状化している！？」「ねこ様のろくろっ首」「ネコは液体である」とのコメントが寄せられていました。

【写真：ふとキャットタワーでくつろぐ猫を見たら…別の生き物にしか見えない『驚きの光景】

キャットタワーで目撃されたのは？

Xアカウント「猫部長」に投稿されたのは猫ではない別の生き物になってしまった猫ちゃん。猫のポテちゃんがキャットタワーの透明ボウルの中に入ってまったりしているのですが、顔はボウルの縁に乗っているのに、首から下がどうやってボウルに収まっているのかわからない状態です。これは頭が猫のヘビのようにも見えますし、ネッシーのようなシルエットにも見えます。

偶然猫以外の生き物のように見えてしまったポテくん。もちろん普段は、丸い顔に丸い目が可愛い猫ちゃんです。兄妹のサラちゃんとは、顔などの特徴が似ています。これからもご家族の愛情をたっぷり受けて、たくさんの愛嬌と癒しを振りまいてくれることでしょう。

まさかの姿にX民もびっくり

くつろぐポテくんを見たXユーザーたちからは「蛇さんみたいに、なってしまわれた…」「ツチノコに進化した！とか…」「ネッシーならぬニャッシー」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「猫部長」では、ポテくん、サラちゃん、先輩猫ちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「猫部長」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。