どっちも食べたーーーいッ♡【スタバ】レジ横、見逃さないで！「新作のスイーツ」

【スターバックス】のレジ横に並ぶスイーツもお見逃しなく。お腹を満たしつつ贅沢感を満喫できそうなケーキが、新作として登場。たくさん歩いた日のカフェタイムや、軽食にもおすすめです。今回はパンプキンや洋なしといった、秋らしさを彩るスイーツをご紹介します。

リッチな味わいが楽しめそうな「パンプキンバスクチーズケーキ」

@j.u_u.n__starbucksさんが「キャラメルソース追加」したこちらのチーズケーキ。シナモン・ナツメグ・ジンジャーといったスパイスを加えた、本格的な一品に仕上がっています。公式サイトによると「パンプキンの濃厚な味わいとなめらかでクリーミーな食感」が楽しめるとのことで、リッチな味わいが優雅な気分に浸らせてくれそうです。

果肉をたっぷりのせた贅沢感！「洋なしとキャラメルの紅茶ケーキ」

洋なしと紅茶を掛け合わせた、華やかでフルーティーな味わいが楽しめそうなケーキ。洋なしムースと紅茶ムースを重ね、洋なしの果肉をトッピング。キャラメルソースがかかっていますが、@j.u_u.n__starbucksさんのように「キャラメルソース追加」でカスタマイズすれば、より香ばしさがアップしそうです。

