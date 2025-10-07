C大阪戦で負傷した中山克広、右尺骨骨折と診断

J1の名古屋グランパスは10月7日、MF中山克広が4日に行われたＪ１リーグ第33節セレッソ大阪戦で負傷し、右尺骨骨折と診断されたことが発表された。

最近の試合で好調なプレーを見せていただけに、ファンからは「これは辛い」と悲しみの声が広がっている。

中山は4日のC大阪戦で負傷。その後のレントゲンおよびCT検査の結果、右尺骨骨折と判明した。全治期間などの詳細は明かされていない。この試合の勝利により残留争いから少し抜け出せたが、依然として予断を許さない状況なだけに、チームにとって痛い離脱となった。

直近の試合では左サイドで好プレーを見せ、チームのストロングポイントになりかけていただけに、まさかの離脱となった。SNS上では「相当痛そうだった」「せっかくここ最近の試合いい動きしてたのに」「マジ悲しい」「ストロングポイントになりかけてたのに」「チームにとっても激痛」「1番状態がいい時の離脱やから痛い」「やっぱりか…」「本人にとってもチームにとってもキツい」「お大事に」「最近左サイドで良い働きしてたので本人も悔しいだろうな」「今季は厳しいのか…」「まじかー」「左サイドでめちゃくちゃ効いてたのに」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）