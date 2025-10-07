グラビア界のレジェンドで、タレント・女優の磯山さやか（41）が22日に発売するデビュー25周年写真集のタイトルが「余韻」（講談社）に決定した。写真集の公式Xがこのほど更新され、発表された。



【写真】41歳、今が全盛期！岩場で“マシュマロ”弾けるショットにキュン

同写真集はオーストラリア・ケアンズで撮影。笑顔はじけるキュートなビキニ姿、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、そして写真集ならではの大胆ショットを連発。異例のロングヒットとなった前作「and more」から2年が経過し、41歳にして過去最高に輝く磯山の“今”が収められた。また、12月5日には5大付録がついた豪華版も発売される。



発売に先駆けて解禁された先行カットでは、岩場にもたれかかり凜とした表情を見せる白い水着姿のほか、物憂げな表情でベッドに横たわるランジェリー姿などを披露。ネットでは「41歳、凄いよ、尊敬するよ」「40超えても現役バリバリでグラビアやれるんだぞ！ってのを証明してくれてる」「マシュマロめ～」など、ファンから期待の声が寄せられている。



