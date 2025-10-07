日本代表は７日、千葉県内で親善試合・パラグアイ戦（１０日・パナスタ）に向けた練習を行った。９月の米国戦では先発出場も無得点に終わったＦＷ小川航基（ＮＥＣ）が合流し、室内で調整。「１回１回の代表活動がラストチャンスという思いで。今回にかける思いは人一倍強い気持ちでいる」と語気を強めた。

今回の親善試合では、パラグアイ、ブラジル（１４日・味スタ）と対戦する。強豪・世界ランク６位のブラジルとの対戦には「チームとして、どういった戦いができるのか今後のＷ杯へのいいシミュレーションになる」と心待ちにした。自身は「２０２２年６月のブラジル戦（国際親善試合・国立）は（堂安）律にチケットを取ってもらって見に行った記憶がある」と明かし「スタンドで悔しい気持ちを持ちながら見ていた記憶が今でも鮮明に覚えている。今回はピッチに変わるので、変わった自分をピッチの中で見せられれば」と言葉に力を込めた。

小川が現在所属するオランダリーグでは、同じく日本代表ＦＷの上田綺世（フェイエノールト）が開幕８戦８ゴールと量産中。「刺激は常にもらっている。オランダで日本人２人が得点王争いをして、日本人の価値を見せていかないと」と強調。「彼のプレーは盗んでいくところはたくさんある。ただ僕にできて彼にできないところもある。自分の色で得点を重ねていければ」と集中した。