葵わかな＆神尾楓珠がカップル役『すべての恋が終わるとしても』“完璧リンク”の楽曲が誕生 harhaが書き下ろし
俳優・葵わかなと神尾楓珠がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系新日10ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（10月12日スタート、毎週日曜 後10：15）のオープニング曲が7日、発表された。
【画像】『すべ恋』オープニング曲を担当するharha
オープニング曲は、harha（ハルハ）が書き下ろした「素描」に決まったharhaは、クリエイター・ハルハとシンガー・ヨナべによる音楽ユニット。2022年に結成し、きょう10月7日に3周年を迎えた。「あなたと歩んでいくシネマティック・ポップス」をキャッチコピーに掲げて活動し、来年にはZepp Shinjuku（TOKYO）でのワンマンライブが控える。
今年7月期の連続ドラマ『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』（フジテレビ系）のオープニング曲も担当したばかり。
『すべ恋』のために手がけた新曲「素描」は、繊細な感情を見事に表現したバラード。ドラマのテーマでもある「忘れられない恋」と完璧にリンクしながら、harhaのテーマでもある「絶望からの這い上がり」も表現。楽曲が進むにつれて壮大なサウンドに変ぼうし、聴く人の心の琴線に触れ「涙を流す楽曲」に仕上がった。8人の男女の切ない恋物語をどのように彩るのか、本編で「素描」が流れるタイミングにも注目だという。
『すべ恋』は、“忘れられない恋”をテーマにした切ないラブストーリー。冬野夜空氏による同名の超短編集に収録のエピソードを実写化。高校の卒業式に付き合いはじめた同級生の男女を主人公に、彼らを取り巻く人物たちも含めた8人の男女が織りなす、リアルでちょっぴりほろ苦い恋愛模様を描く。共演は、藤原丈一郎、本田望結、山下幸輝、大塚萌香、さらに白洲迅、市川由衣ら。
高校の同級生で、卒業式の日に付き合い始めた羽沢由宇（葵）と大崎真央（神尾）。“運命の恋”だと信じられるほど想い合っていた2人だが、大学進学を機に遠距離になり、次第にすれ違っていく。
第1話放送直後の深夜0時に配信リリースされる。
■harhaコメント
――「素描」に込めた想いを教えてください。
祈りのような愛を込めました。別れの悲しさや涙よりも、どんな場所やどんな時でもただひたすらに優しく想い続けるような温もりの類を、感じていただけたら嬉しいです。
――楽曲で特に注目してほしいポイントはありますか？
アコースティックなピアノとギターに対してうねりのように絡み合うヴァイオリンとボーカルをぜひお聴きください！
――視聴者へのメッセージをお願いします。
愛おしかった人の存在を感じる瞬間は、その人物がいない時の方がより顕著です。匂いや風景、仕草など愛した人の足跡は、あなたが思うよりも生活に潜みいつまでも漂い続け、それは素描のようにこれからの日々の下書きに変わっていくと思います。この曲がそんな日々の讃歌になることを願っています。
【画像】『すべ恋』オープニング曲を担当するharha
オープニング曲は、harha（ハルハ）が書き下ろした「素描」に決まったharhaは、クリエイター・ハルハとシンガー・ヨナべによる音楽ユニット。2022年に結成し、きょう10月7日に3周年を迎えた。「あなたと歩んでいくシネマティック・ポップス」をキャッチコピーに掲げて活動し、来年にはZepp Shinjuku（TOKYO）でのワンマンライブが控える。
『すべ恋』のために手がけた新曲「素描」は、繊細な感情を見事に表現したバラード。ドラマのテーマでもある「忘れられない恋」と完璧にリンクしながら、harhaのテーマでもある「絶望からの這い上がり」も表現。楽曲が進むにつれて壮大なサウンドに変ぼうし、聴く人の心の琴線に触れ「涙を流す楽曲」に仕上がった。8人の男女の切ない恋物語をどのように彩るのか、本編で「素描」が流れるタイミングにも注目だという。
『すべ恋』は、“忘れられない恋”をテーマにした切ないラブストーリー。冬野夜空氏による同名の超短編集に収録のエピソードを実写化。高校の卒業式に付き合いはじめた同級生の男女を主人公に、彼らを取り巻く人物たちも含めた8人の男女が織りなす、リアルでちょっぴりほろ苦い恋愛模様を描く。共演は、藤原丈一郎、本田望結、山下幸輝、大塚萌香、さらに白洲迅、市川由衣ら。
高校の同級生で、卒業式の日に付き合い始めた羽沢由宇（葵）と大崎真央（神尾）。“運命の恋”だと信じられるほど想い合っていた2人だが、大学進学を機に遠距離になり、次第にすれ違っていく。
第1話放送直後の深夜0時に配信リリースされる。
■harhaコメント
――「素描」に込めた想いを教えてください。
祈りのような愛を込めました。別れの悲しさや涙よりも、どんな場所やどんな時でもただひたすらに優しく想い続けるような温もりの類を、感じていただけたら嬉しいです。
――楽曲で特に注目してほしいポイントはありますか？
アコースティックなピアノとギターに対してうねりのように絡み合うヴァイオリンとボーカルをぜひお聴きください！
――視聴者へのメッセージをお願いします。
愛おしかった人の存在を感じる瞬間は、その人物がいない時の方がより顕著です。匂いや風景、仕草など愛した人の足跡は、あなたが思うよりも生活に潜みいつまでも漂い続け、それは素描のようにこれからの日々の下書きに変わっていくと思います。この曲がそんな日々の讃歌になることを願っています。