世界反ファシズム戦争ハイラル記念園。（資料写真、フルンボイル＝新華社配信）

【新華社フフホト10月7日】中国内モンゴル自治区フルンボイル市に残る旧日本軍の軍事施設「海拉爾（ハイラル）要塞（ようさい）」の遺跡が、旧日本軍の罪状を示す動かぬ証拠として再び注目を集めている。

日本の関東軍は1934〜37年、ソ連への進攻に備えた内陸の防御拠点として、ハイラル市街地の周囲に要塞を築いた。そのうち北山陣地は最も保存状態が良好で、環状の防御施設と指揮センターが現在も残っている。

要塞の地下部分は深さ17〜21メートルに達し、全体が鉄筋コンクリート構造。発電室、通信室、倉庫、弾薬庫、衛生所などを備え、さながら「地下都市」のような様相を呈している。地上にも、鉄筋コンクリート製のトーチカ（防塁）やシェルター、観測所、指揮所など30を超える設備が設けられている。

旧日本軍が建設したハイラル要塞の地下指揮センター。（資料写真、フルンボイル＝新華社配信）

日本の侵略者はこれらの工事のため、数万人の中国人労働者を強制的に徴用し、奴隷のような環境で働かせた。作業は1日12時間を超え、飢えや寒さ、過酷な労働条件の中で多くが命を落とした。工事完了後、旧日本軍は秘密保持のため生存者を虐殺し、遺体はハイラル川東岸の「万人坑」に遺棄された。

要塞跡地は現在、「世界反ファシズム戦争ハイラル記念園」（敷地面積110万平方メートル）として整備され、国家級の抗日戦争記念施設・遺跡、全国愛国主義教育基地に指定されている。年間来園者数は延べ20万人を超える。園内の「ハイラル要塞遺跡博物館」（延床面積4500平方メートル）には、旧日本軍の罪を裏付ける7千点以上の歴史写真や資料が展示されている。（記者/哈麗娜）

世界反ファシズム戦争ハイラル記念園を見学する来園者。（９月１８日撮影、フルンボイル＝新華社記者／馬金瑞）