Éð´ï²°¤äËÉ¶ñ²°¤Î¤¢¤ë³¹¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¤¤è¤¤¤è½é¤á¤Æ¤ÎÏªÅ·ÈÎÇä¡ª µÒ¤ÎÂè°ì¹æ¤Ï¡©¡¿¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤ï¤¬¿È¤ò½õ¤±¤ë©
¡Ø¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤ï¤¬¿È¤ò½õ¤±¤ë¡Ù¡Ê´äÁ¥¾½¡§¸¶ºî¡¢¸ÍÉô½Ê¡§Ì¡²è/¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡ËÂè9²ó¡ÚÁ´10²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤ï¤¬¿È¤ò½õ¤±¤ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡ÉáÄÌ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¦¥«¥¨¥Ç¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤³¤Ï½Ã¿Í¤ä¥¨¥ë¥Õ¡¢¥É¥é¥´¥ó¤¬Êë¤é¤¹°ÛÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¥å¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Îºî¤êÊý¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¸«³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤ËÜ¤¬¤¢¤ê¡¢ºàÎÁ¤ò½¸¤á¤Æ¡ÖÀ¸À®¡×¤È¾§¤¨¤ë¤À¤±¤ÇËÜÅö¤Ë¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¡¼¡¼¡£2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª ¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÏÃÂê¤Î¡Ø¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤ï¤¬¿È¤ò½õ¤±¤ë¡Ù¤ò¡¢ºÆÏ¢ºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤ï¤¬¿È¤ò½õ¤±¤ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡ÉáÄÌ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¦¥«¥¨¥Ç¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤³¤Ï½Ã¿Í¤ä¥¨¥ë¥Õ¡¢¥É¥é¥´¥ó¤¬Êë¤é¤¹°ÛÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¥å¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Îºî¤êÊý¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¸«³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤ËÜ¤¬¤¢¤ê¡¢ºàÎÁ¤ò½¸¤á¤Æ¡ÖÀ¸À®¡×¤È¾§¤¨¤ë¤À¤±¤ÇËÜÅö¤Ë¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¡¼¡¼¡£2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª ¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÏÃÂê¤Î¡Ø¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤ï¤¬¿È¤ò½õ¤±¤ë¡Ù¤ò¡¢ºÆÏ¢ºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£