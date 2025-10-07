ある意味、売れっ子の証明か。安田大サーカスのクロちゃんが10月3日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演して、手術明けのスケジュールに不満を漏らした。

【映像】手術明けもお構いなし…クロちゃんの激務

クロちゃんは24日、声帯ポリープ手術を行ったことを公表。翌25日に退院した。そんなこともあり、番組には「クロちゃん無理すんなよ！」「クロちゃんがんばれ」といった応援コメントが殺到。これにギャルモデルの犬嶋英沙が「さすがに手術したてで弱っているクロちゃんにみんな共感して応援してくれてる」と反応すると、クロちゃんは「手術して退院して、次の日にこの金曜ボートでフリップをずっと出してたからね。いかれてんだよ」と愚痴った。

これを受け、準レギュラーを務める元モーニング娘。の田中れいなが「休んでいいんですよ」と労うと、クロちゃんは「びっくりしました」とひと言。「手術して1週間しゃべれないから仕事ないのかなと思ったら『金曜ボート』があって、フリップ書いて。次の日はボタンが20個あって『そこ押したら何なの？』っていう、手術前に残ってるやつがあって、それで営業に行っていたからね」と明かした。

この激務に共演者たちが「クロちゃんがんばってる」「めっちゃすごい」「すごすぎる」などと仰天する中、クロちゃんは「びっくりしたから。しゃべっちゃいけない1週間のうち、5日くらい仕事入れられたから」と発言。田中が「しゃべらんでも需要があるってことですよ。クロちゃんのフォルム自体が」とイジると、「フォルムって何？だったらもうちょっと優しくしてよ」と苦笑する場面もあった。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

