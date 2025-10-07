人気日本人女子レスラーがカメラの前で“悪ガキ化”。ファンのみならず、相棒までもが困惑のリアクションを見せ、話題となっている。

【映像】日本人女子が“悪ガキ化”→相棒美女のリアクションが話題

WWE女子スーパースターのアスカ（ASUKA）が6日、自身のX（旧Twitter）を更新。バックステージのカメラに向かって「アホ！バーカ！」と興奮気味にまくし立てる動画を公開した。

現在アスカは、同じWWE日本人女子スーパースターのイヨ・スカイと、その盟友であるオーストラリア人レスラー、リア・リプリーと抗争中。直近のストーリーでは試合で負けても得意の“毒霧”で一泡吹かせるなど、完全に“ヒール化”して2人を翻弄している。

まるで悪ガキのようにハイテンションなアスカに対し、ユニット“カブキ・ウォーリアーズ”としてタッグを組む日本人女子レスラー、カイリ・セインは困惑した表情。かつて共に活動していたイヨに対する複雑な胸中を隠さないが、動画内ではアスカに「カイリィ！」と怒鳴るように呼びつけられ、渋々従うしかなかった。

動画には「姉さん、カイリが大変なことになってるよ」などとファンからコメントされていたが、アスカにとってはどこ吹く風。「わて伝説のASUKA皇后」と、最近になって名乗り始めている新愛称で投稿を締めくくっている。

両組の抗争ストーリーはクライマックスを迎え、日本時間11日にオーストラリアで開催されるプレミアムイベント「クラウン・ジュエル」にてカブキ・ウォーリアーズとイヨ・リア組との対戦が決定済み。さらに同17日から開催されるWWE日本公演でも同カードの対戦が行われる予定で、先日日本のXで“大バズり”したリアと日本人女子トップレスラーたちによるストーリーの結末が大きな注目を浴びることは間違いない。

