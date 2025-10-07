オカリナ「いっぱいつけてるよ」半分以上使用中！洗顔後にすぐ塗布する愛用美容液
おかずクラブが、自身のYoutubeチャンネルに『正直すぎるスキンケア紹介２０２５【とにかく分かんない】』の動画をアップ。オカリナさんが愛用のスキンケアアイテムについて語ってくれました！
■美容液
動画内で紹介されたのはこちら！
GUERLAIN/ウォータリー オイル セロム 30mL 税込14,300円（公式サイトより）
肌質を選ばずさまざまな肌タイプに向けて使用できる美容液！
オカリナさんは、あくまで自身がやっている方法だとしながら、こちらを洗顔が終わった後のスキンケア一つ目に使用。そして、「いっぱいつけてる」とコメントして、スポイトから肌に直接垂らすようにして塗布していました。
塗布後のオカリナさんのツヤのある肌について、ゆいPさんは「ローストチキンみたいな皮膚」「おいしそう」とコメント。これにオカリナさんは「うれしくないよ！」と返しながら笑いを誘っていました！
■動画もチェック
動画内では、その他のスキンケアアイテムも紹介！是非チェックしてみてくださいね。