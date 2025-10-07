準大手ゼネコンの前田建設工業を擁するインフロニア・ホールディングスは今年9月、三井住友建設をTOB（株式公開買い付け）により子会社化した。建設業界のM＆Aは業界特有の複雑さから、1＋1=2にならないとも言われる。課題を抱える三井住友建設をなぜ買収したのか。また、「脱請負」を経営戦略に掲げるインフロアニアが描く未来の“ゼネコン業界”の姿とは。岐部一誠社長にその狙いを深く聞いた。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:40 本編

01:06 三井住友建設TOBの狙い なぜ今“買収”を決断

03:09 TOB他社が見送る中でなぜ？

06:49 「三井住友建設」が抱える課題について

11:13 TOBはファンドや銀行の主導か

13:56 「脱請負」の原点

14:03 経営戦略の“柱”にする理由

19:21 社内で新たな考えに反発も?

20:27 “インフラ運営”をどう変えたい?

24:03 M&A戦略と今後の将来像

24:08 贈賄不祥事「日本風力開発」の買収

27:48 洋上風力参入の“障壁”

28:54 東洋建設を“逃した”影響

32:15 マリコンやゼネコンも視野に?

32:47 “異業種”の買収も選択肢か?

33:51 スーパーゼネコンと違う立ち位置

【出演者】

岐部 一誠（きべ・かずなり）

インフロニア・ホールディングス社長。

1986年に前田建設工業に入社。土木技術者として、現場施工・営業担当を経て経営企画部門へ異動。2007年に本店総合企画部長、2014年常務執行役員、経営企画担当、事業戦略室長、経営革新本部長等を経て2015年5月にインフロニア・ホールディングスの代表執行役社長に就任。

具志堅 聡（ぐしかた・さとし）

東洋経済新報社 記者

建設、ホテル、アミューズメント・レジャー業界を担当。

▼記者の最新記事はこちら▼

https://toyokeizai.net/articles/-/906996

撮影・編集：秋葉俊佑、 昼間將太

（東洋経済オンラインYouTubeチャンネル）