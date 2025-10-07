動物の持つ「癒しの力」を治療などに役立てる「アニマルセラピー」をご存知でしょうか。

【写真を見る】【特集】セラピードッグが促す心の成長 教育現場でも効果が期待される "アニマルセラピー" とは 動物が持つ "癒しの力" セラピストとセラピードッグたちの新たな挑戦に密着

山形県内にもアニマルセラピーを広めようと奮闘する人たちと様々な現場で活躍するわんちゃんがいます。

アニマルセラピー協会の皆さんとセラピードッグたちの新たな挑戦に密着しました！



朝８時、小学校に現れたのは２頭の犬！実は、ある重要な任務をまかされたわんちゃんなんです。

９歳のレイちゃんと同じく９歳のたんぽぽちゃんは県内でセラピードッグとして働いています。

この日は、アニマルセラピストの西川千春さんらとともに子どもたちに「大切なこと」を教えるために山形市立蔵王第一小学校にやってきました。

西川さんたちと学校側のねらいは「動物介在教育」です。動物がいる環境で生活をすることで、思いやりなどをはぐくみ、学習の意欲を高め、人としての成長も促します。

今回は児童たちに「アニマルセラピー」について知ってもらい犬と触れ合うことで動物の持つ「癒しの力」を感じてもらおうと学校で体験学習が実施されました。

授業として開催されるのは県内で初めてです。

アニマルセラピスト 西川千春 さん「ワンちゃんと触れ合うことでいろんな効果があります。心や体の機能回復。心も体も元気になるということです」

アニマルセラピスト 西川千春 さん「犬を介在してセラピストがなるべく会話を引き出すことを気を付けている。会話することで脳の活性化にもなるし、喋ることで嚥下機能の維持にも繋がる。その人の生きがいにつながっているのかなと感じる」

普段、高齢者施設や医療の現場を訪問し活動することの多いセラピードッグたちですが、犬との触れ合いが自主性や自己肯定感を育むことからいま、教育現場でも効果が期待されています。

児童「セラピードッグだから嚙まないとは思っていたけど予想以上にお利口だった」

児童「普通の犬と違ってすぐグイグイくるのではなくて手を出したらすぐに寄ってきてくれるところもかわいかった」

児童「ちょっと怖かったけどそんなの全然なくなった」

■セラピードッグの生活は？

人を癒すセラピードッグたち。普段はどのような生活を送っているのでしょうか。セラピードッグの育ての親、山形アニマルセラピー協会・代表、西川千春さんの自宅にお邪魔しました！

大内希美アナウンサー「（Ｑ人懐っこくないですか？）そのように育てます。どなたでも大丈夫なように育てていきます」

西川さんは、県内で唯一アニマルセラピストで生計を立てていて、自宅で小型犬２頭、大型犬６頭、全部で８頭のセラピードッグを育てています。

体重は３８キロと迫力のあるショウくんですが、幼少期から特別なしつけと訓練を受けてきました。

アニマルセラピスト 西川千春 さん「小さい時からそういうところを触りながら育てる。この子たちは遊んでいるつもりだけどそれが訓練になっている。ギュッとしたりする子もいるがそれでも動じないというか」

■お世話は想像以上に重労働

温厚で人間のことが大好きな子に成長するようにと西川さんの愛情を受けて育ったセラピードッグたち。家ではリラックスしているようですが、お世話は想像以上に重労働です。

アニマルセラピスト 西川千春 さん「朝起きたらまず散歩。最初に（小型犬の）２頭が出かける。次（大型犬の）メス３頭。帰ってきたら３頭。３セット。前は６セット」

朝と夜の散歩の時間は合わせて４時間！

■愛犬の存在がセラピストの道へ

１日のほとんどの時間をセラピードックのお世話に費やしています。西川さんがこの大変な仕事を選んだ理由は昔飼っていた愛犬の存在にありました。

実は西川さん、セラピストになる前は飲食店を営んでいて毎晩遅くまで働いていました。





アニマルセラピスト 西川千春 さん「疲れた～と思って部屋に帰ると何時になっても目をキラキラさせて尻尾を振って待ってる。その時間が物凄く私にとってリフレッシュというか。その子が亡くなったのが後押しでこの活動を始めた」

西川さんは自分を支えてくれた愛犬に少しでも恩返しがしたいという想いで関東で行われる研修に通い、１２年前に資格を取得しました。

それ以来、子育てをしながら県内でアニマルセラピストの先駆者として活動を続けいます。

その中で感じたことが、教育現場に動物の力を取り入れることです。

アニマルセラピスト 西川千春 さん「動物との触れ合いは障がいの有無にかかわらずすごく必要なことだと考えている。動物から学ぶことってたくさんあると思う。子どもたちに対しての動物の触れ合いを山形でも広めたい」

その第一歩となったのが西川さんの母校・蔵王一小での特別授業でした！

■ちょっぴり距離をおく子どもが...

みんなが楽しそうに触れ合う一方でちょっぴり距離をおいてレイちゃんたちを見つめる子が。白いビブスは犬が怖いというサインです。

児童「（Q 怖い？）うん」

触りたい気持ちはあるけれど、なかなか勇気が出せないようです。

しかし、１人の女の子が少しずつ近づいて触れようと何度か手を伸ばします。そして、なんと！

大内希美アナウンサー「犬が怖いと言っていた子がいまレイちゃんに触れています！」

犬が怖かった児童「（Ｑなんで怖かったの？）追いかけてくるから（Ｑ途中からビブスを脱いだのはどうして？）噛まないしふわふわしてたから」

セラピードッグが促した心の成長の一歩でした。

アニマルセラピスト 西川千春 さん「思いのほか子どもたちの反応が良かったので嬉しかった。ここを一歩にして色々な学校で動物との触れ合いを通した教育ができればなと思っている」

■着実に広がる活動の輪

今、西川さんがはじめた活動の輪は着実に広がっています。

蔵王一小の養護教諭・横山良子さんは、アニマルセラピストを目指して西川さんのもとで研修に励んでいます。

アニマルセラピスト研修者 横山良子さん「相談活動とかそういうところにイヌがいると言葉を引き出しやすくなるのでボランティアではなく仕事としてイヌが働ける場ができればなと思っている」

西川さんと横山さんの最終目標は、県内の学校にセラピードッグを取り入れることです。

文部科学省によりますと、全国の小中学校で不登校となっている児童・生徒は令和５年度の調査で３４万人を超えていて、その数は１１年連続で増加しています。

セラピードッグたちの可能性が悩みを抱える子どもたちの助けになるかもしれません。