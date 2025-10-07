元ＴＢＳでフリーの新井麻希アナウンサーが自身のＳＮＳを更新し、第２子を妊娠していることを明かした。

新井アナは７日までに自身のインスタグラムで「いつも見てくださっている皆様にご報告です」と書き始め、「第二子を妊娠し、今週から、ｎｅｗｓｚｅｒｏ のナレーションは、産休に入らせて頂きます」と報告。

さらに「報告するタイミングを失って笑、なんだかそれっぽい写真も撮れず バタバタで、気付いたら９ヶ月に突入です（２枚目は、まさかのトイレの鏡での自撮りです）」とつづると、ナレーションを収録する様子に加え、ワンピース姿の新井アナがお腹に手をあてた自撮りショットをアップした。

続けて「毎週毎週、むくむく成長してくれる赤ちゃんと共に、ここまでやってこれました！そして温かく送り出してくださった番組の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。他の仕事も少しずつ、休みを頂戴します」「４３歳と高齢なので、とにかく無理をしない、というのが今回のテーマでした。家族、友人、職場の皆様にもたくさん甘えました！パワーアップして戻れるように頑張ります」と決意をつづった。

この投稿には、元ＴＢＳの先輩でフリーの安東弘樹アナウンサーが「祈 安産！」とコメントしたほか、フォロワーからも「元気な出産を楽しみにしてるよー」「体を大事に過ごしてください」「楽しみですね」などの声が寄せられている。