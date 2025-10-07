７日放送のフジテレビ系情報番組「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」（月〜金曜・午後２時４８分）では、自民党がこの日午前、総裁選挙後初の総務会を開催。高市早苗新総裁が新たな執行部人事を発表したことを報じた。

副総裁に麻生太郎氏、幹事長に鈴木俊一氏、政調会長に小林鷹之氏、選挙対策委員長に古屋圭司氏、組織運動本部長に新藤義孝氏、広報本部長に鈴木貴子氏の起用が決まり、総務会長には有村治子氏が選任された。

コメンテーターで出演の政治ジャーナリスト・青山和弘氏は高市氏が首相就任後に解散に打って出る可能性について聞かれると「可能性はあると思います」と即答。

「臨時国会は来週開かれるんですが、そこまでに連立交渉が今、国民民主党とかとやってますけど、まとまるのは極めて難しいと思うんです。となると、連立が組めない少数与党のまま臨時国会に突っ込むことになりますね。一つ一つの政策について協力してくれますか？ くれませんか？って（野党との）話し合いが続く。公明党も（連立継続かで）ガタガタしてる。そんな中で結局、この状況を打開するには過半数を取り戻した方がいいと。しかも、高市政権は高い支持率で始まる可能性が高いと。５０％代だったら、すごくいいし、もしかしたら６０％台も狙えるかも知れないじゃないですか。初の女性総理だし」と続けると「それだったら（支持率が）維持できているうちに勝てるかも知れないっていう誘惑にかられるのは当たり前だと思うし、選挙で勝てば強い総理になる。今までは麻生（太郎）さんの言うことをどうしても聞かなければいけないけど、少し自分の方に力も取り戻せる。（解散の）この可能性は出てくると私は思います」と説明していた。