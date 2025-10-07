来年のセンバツにつながる秋季東海地区高校野球大会（１８日開幕、愛知）の組み合わせ抽選会が７日、名古屋市内で行われた。

静岡県３位で出場する常葉大菊川は、初戦（１８日）で中京（岐阜２位）と対戦することが決まった。昨秋の初戦（準々決勝）でも中京に４―１で勝っており、同じ顔合わせとなった。

常葉大菊川の石岡諒哉監督は「（最速１４５キロ右腕の）エースの鈴木（悠悟）君も昨年投げてきていい投手という印象がある。うちの打線がどれぐらい対応できるか楽しみです」と力を込めた。

今秋の常葉大菊川は、エース佐藤大介投手（２年）を中心に、県予選７試合中５試合でコールド勝ちを収め、３位決定戦でも浜松日体を１０―１の７回コールドで下した。「挑戦者のつもりで戦いたい。神宮大会に行きたいです。一戦一戦で成長してここまで来たチームです。まだまだ伸びしろがあるチームだと思っています」と指揮官は手応えを語った。

一方、中京の山下勝弘部長は「常葉大菊川さんは昨秋も対戦し強打のイメージがあります。昨年も東海大会で負けていますので、リベンジをしたいと思っています。鈴木を中心として、投手力と守備力で最少失点に抑えて、少ないチャンスをものにして勝ちたいです」と意気込んだ。

常葉大菊川は昨年県大会で掛川西（９〇５）を破って優勝。東海大会では中京（４〇１）と、至学館（５〇４）に勝利し、決勝で大垣日大（４●７）に敗れた。