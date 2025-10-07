Aぇ! group、YouTubeチャンネル「Aぇちゅーぶ」更新休止を発表「一旦お休みさせて頂きます」
【モデルプレス＝2025/10/07】Aぇ! group公式YouTubeチャンネルの投稿欄が、10月7日に更新。毎週火曜日に配信されている「Aぇちゅーぶ」の更新を休止すると発表した。
【写真】Aぇ! group草間リチャード敬太、舞台出演で久々の短髪
公式チャンネルでは「Aぇ! groupのYouTubeをご覧の皆さまへ」と題し「この度、Aぇちゅーぶは一旦お休みさせて頂きます。楽しみにして下さっている皆様には大変申し訳ありません」と謝罪。「再開させていただく際は改めてご報告致します。ご理解の程よろしくお願いいたします」と呼びかけている。
草間をめぐっては、10月4日の早朝、新宿区内のビルの出入り口で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕されたことが報じられた。同日、所属事務所は逮捕されたことを認め、草間が活動休止することを伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】Aぇ! group草間リチャード敬太、舞台出演で久々の短髪
◆Aぇ! group「Aぇちゅーぶ」更新休止を発表
公式チャンネルでは「Aぇ! groupのYouTubeをご覧の皆さまへ」と題し「この度、Aぇちゅーぶは一旦お休みさせて頂きます。楽しみにして下さっている皆様には大変申し訳ありません」と謝罪。「再開させていただく際は改めてご報告致します。ご理解の程よろしくお願いいたします」と呼びかけている。
◆草間リチャード敬太、公然わいせつの疑いで逮捕
草間をめぐっては、10月4日の早朝、新宿区内のビルの出入り口で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕されたことが報じられた。同日、所属事務所は逮捕されたことを認め、草間が活動休止することを伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】