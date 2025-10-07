「MISS KING」飛鳥（のん）＆藤堂（藤木直人）、復讐のバディに 龍也（森愁斗）が仕組んだ罠とは
【モデルプレス＝2025/10/07】女優・アーティストののんが主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』（毎週月曜よる8時〜／全8話）の第2話が、10月6日より配信スタートした。＜※ネタバレあり＞
【写真】森愁斗、実兄からキスされる瞬間
母・桂子（奥貫薫）を亡くした飛鳥（のん）は、不動産屋から立ち退きを迫られ、仕事でもリストラ同然の扱いを受けるなど窮地に立たされる。そんな中、職場で財布の窃盗事件が発生。飛鳥は容疑者として警察に拘束されてしまう。窮地に立たされた飛鳥のため警察署に現れたのは異母弟・龍也（森愁斗）。彼の口添えにより、飛鳥は「父・彰一（中村獅童）とその家族に接近しない」「血縁関係を公にしない」「父・彰一と家族にいかなる損害も与えない」という条件付きで釈放される。しかしそれは、龍也が仕掛けた巧妙な罠だった。
釈放後、彰一の妻・結城香（山口紗弥加）は「今のあなたがあるのはあなたの選択の結果。哀れでかわいそうな結果を選んだのはあなたたち親子でしょ？」と冷酷な言葉を放ち、母・桂子への「お悔やみ」として札束を差し出す。怒りに震えた飛鳥は、それを投げ捨てて立ち去った。
全てに絶望した飛鳥は、母が生前「ここに来ると心が軽くなる」と語っていた屋上へ。飛び降りようと決意したその瞬間、「逃げんのかよ、国見飛鳥。お前、結城彰一の娘だったんだな」という声が響く。そこに現れたのは謎の男・藤堂成悟（藤木直人）。彼は「俺も結城彰一に殺された人間だ。殺すっていうのはそいつの人生を否定することだ。結城彰一の人生は将棋だろ、あいつの人生を否定したかったら、これだ」と将棋の駒を手渡し、「手を組まないか？国見飛鳥」と提案した。この誘いに飛鳥はどんな反応を見せたのか。そして、気になる藤堂と結城彰一の関係は。
ABEMAのコメント欄やSNS上には「愁斗くんの嫌味っぽさが絶妙」「登場人物にキーっとなった！」「のんちゃんがガチでどん底過ぎて…」「どんどん巻き返して欲しい！」「苦しい…でもここからの逆襲に期待！」などコメントが続々と寄せられている。
本作は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。辛い過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれる。（modelpress編集部）
◆龍也（森愁斗）が仕組んだ罠とは
◆飛鳥（のん）＆藤堂（藤木直人）、復讐のバディに
◆のん主演「MISS KING / ミス・キング」
本作は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。辛い過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれる。（modelpress編集部）
