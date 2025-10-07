Ray㋲きっての女優でモデルで表現者♡【中村里帆】が愛を注ぐアレコレとは...？

憧れのRay㋲たちがハマっているものを知りたい！そこで今回は、Ray㋲きっての女優でモデルで表現者である「中村里帆の早見表」をお届けします。平成のキャラグッズ集めにハマってる？Creepy Nutsの「助演男優賞」を聴いて気分を上げる？里帆の素顔をチェックしよう♡

Ray model's data

Question 16タイプ

ENFJとINFJ

Question わたしのらぶな場所

地元・高知！！

「地元というだけで“らぶ”だけど、高知は本当になにを食べてもおいしい！

この前、東京の友だちを連れて帰ったのですが、食に興味ないコが『こんなにごはんをおいしいと思って食べたことない』と驚いていました」

Question 最近買ったもの教えて♡

せいろ

「ヘア＆メイクさんにせいろ蒸しをすすめられ、ついに購入。

ダイエット中はよくサラダを食べるんですが、これからは蒸し野菜を中心にアレンジレシピを考えていこうかなと思います」

Question 小さい頃のお気に入りのわたし

「長女で初孫だったので、かなりワガママな子だったみたい。

欲しいものを買ってもらえないと泣き、ビーズのバッグをその場で破壊したという地獄エピソードはよく母から聞かされます（笑）」

Question 愛用の財布を見せて

PRADA

「先月から使い始めたお財布。やわらかい革が好きなので、ひと目惚れで購入しました」

Question 気分を上げたいときに聴く曲は？

Creepy Nutsの「助演男優賞」

「アップテンポな曲で気分が上がるし、強気にさせてくれる歌詞が気に入ってます」

Question わたしのカメラロールの中身

「誕生日は、友だちと毎年お祝いしあっています。今年は、レンタルスペースに飾りつけをして、サプライズをしてくれました。

ケーキには、わたしの写真がたくさんのっていたり、最高の友だちを持って幸せです」

Question ついつい集めてしまうもの

平成のキャラグッズ！

文／杉山春花、佐藤彩蕗