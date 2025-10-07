「star crossed lovers」の意味は？有名なシェイクスピア作品の表現！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、「ロミオとジュリエット」に登場する表現です。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「悲運の恋人たち」でした！

「star crossed lovers」は、星まわりの悪い＝悲運の恋人たちを意味しています。

シェイクスピアの「ロミオとジュリエット」でも登場する表現なんだとか。

「The movie tells the story of two star-crossed lovers from rival towns.」

（その映画は、敵対する町の2人の悲運の恋人たちの物語を描いている）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。