“コシノジュンコ×きのこの山”異色コラボ、新キャラ「JUNKO KINOKO」爆誕

JUNKO KOSHINOと明治は、世界的ファッションブランド「JUNKO KOSHINO」と、国民的菓子「きのこの山」の異色コラボを発表した。



このコラボは、単なる製品開発に留まらず、持続可能な取り組みと、カカオの新たな価値向上を目指すという、両者に共通する想いのもとで実現したもの。共通の想いを体現する施策として、コシノジュンコ氏がデザイン監修したオリジナルTシャツが当たるプレゼントキャンペーンを実施する。



オリジナルTシャツは「きのこの山」のチョコレート部分と、コシノジュンコ氏のキャラクターを掛け合わせたコラボキャラクター「JUNKO KINOKO」がプリントされており、さらにカカオの未活用部位であるカカオハスク（カカオ豆の皮）を用いて生地を染めた。