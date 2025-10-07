万博で熱狂“6日連続”音楽フェス、全25組ライブ写真＆セットリスト解禁 『U-NEXT MUSIC FES』配信開始【一覧】
大阪・関西万博（大阪・夢洲）で開催された『U-NEXT MUSIC FES in 大阪・関西万博 2025』の模様が、きょう7日からU-NEXTで順次配信。あわせて、6日間で計5.4万人が熱狂したライブ写真とセットリストが、一挙公開された。
【LIVE写真多数】万博『U-NXT MUSIC FES』DAY1〜DAY6 熱狂の様子
万博『U-NXT MUSIC FES』は、8月12日〜16日にEXPOアリーナ「Matsuri」で行われ、さまざまなジャンルの最前線を走るトップアーティスト総勢25組が出演した。きょう10月7日から12日までの6日間、毎日1公演ずつが配信される。
【DAY1】 KAWAII LAB. SESSION in 大阪・関西万博 2025
ライブ配信：10月7日（火）午後7時〜ライブ終了まで
見逃し配信：ライブ配信終了後、配信準備完了次第〜10月31日（金）午後11時59分まで
出演アーティスト：FRUITS ZIPPER／CANDY TUNE／SWEET STEADY ／CUTIE STREET
CUTIE STREET
M01 ハッピー世界！
M02 ひたむきシンデレラ！
M03 キューにストップできません！
M04 ハロハロミライ
M05 ちきゅーめいくあっぷ計画
M06 モアベリサマー
M07 かわいいだけじゃだめですか？
SWEET STEADY
M08 SWEET BLOOM
M09 YAKIMOCHI
M10 始まりの合図
M11 なんてねっ！
M12 ミチシルベ
M13 Call me, Tell me
M14 ぐっじょぶ！
CANDY TUNE
M15 キス・ミー・パティシエ
M16 レベチかわいい！
M17 絶対きゃんちゅー宣言っ！
M18 夏しかサマーー！(ハート)
M19 hanamaru
M20 倍倍FIGHT！
FRUITS ZIPPER
M21 NEW KAWAII
M22 かがみ
M23 ぴゅあいんざわーるど
M24 ピポパポ
M25 完璧主義で☆
M26 わたしの一番かわいいところ
ALL
M27 倍倍FIGHT！
【DAY2】 LDH DAY SPECIAL LIVE
ライブ配信：10月8日（水）午後7時〜ライブ終了まで
見逃し配信：ライブ配信終了後、配信準備完了次第〜10月31日（金）午後11時59分まで
出演アーティスト：EXILE TAKAHIRO／BALLISTIK BOYZ／PSYCHIC FEVER／Girls2
Girls2
M01 I wanna 宣言
M02 Swipe Up
M03 C'mon Neo Zipang!!!
M04 チュワパネ！
M05 さくら、届け
M06 （ハート）桃色片想い（ハート）feat.Gorie
M07 LET ME DANCE
PSYCHIC FEVER
M08 Reflection
M09 What's Happenin'
M10 Temperature
M11 Bitter Sweet
M12 Gelato
M13 Tokyo Spiral
M14 BEAT BOX REN
M15 Highlights
M16 Just Like Dat
BALLISTIK BOYZ
M17 SUMMER HYPE
M18 Stardust Forever
M19 We Never Die
M20 All of You
M21 Animal
M22 360°
M23 FIREWORKS
M24 Shave Ice
M25 PASION
EXILE TAKAHIRO
M26 YOU are ROCK STAR
M27 GLORIA
M28 Love Story
M29 優しい光
M30 真夏の果実
M31 Someday
M32 Uncinditional
ALL
M34 Choo Choo TRAIN
M35 銀河鉄道999
【DAY3】LoveLive! Series EXPO 2025 STAGE 〜Right now!〜
ライブ配信：10月9日（木）午後7時〜ライブ終了まで
見逃し配信：ライブ配信終了後、配信準備完了次第〜10月31日（金）午後11時59分まで
出演アーティスト：
「ラブライブ！」μ’s 新田恵海（高坂穂乃果役）／内田彩（南ことり役）／Pile（西木野真姫役）
「ラブライブ！サンシャイン!!」Aqours 斉藤朱夏（渡辺曜役）／小林愛香（津島善子役）／降幡 愛（黒澤ルビィ役）
「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 久保田未夢（朝香果林役）／林 鼓子（優木せつ菜役） ／指出毬亜（エマ・ヴェルデ役）／田中ちえ美（天王寺璃奈役）
「ラブライブ！スーパースター!!」Liella! 伊達さゆり（澁谷かのん役）／ペイトン尚未（平安名すみれ役）／薮島朱音（米女メイ役）
「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 楡井希実（日野下花帆役）／野中ここな（村野さやか役）／菅叶和（大沢瑠璃乃役）／櫻井陽菜（百生吟子役）／葉山風花（徒町小鈴役）／来栖りん（安養寺姫芽役）／三宅美羽（セラス 柳田 リリエンフェルト役）／進藤あまね（桂城泉役）
＜オープニングアクト＞
「イキヅライブ！ LOVELIVE! BLUEBIRD」いきづらい部！ 綾咲穂音（高橋ポルカ役）／遠藤璃菜（麻布麻衣役）／宮野 芹（五桐 玲役）／藤野こころ（駒形花火役）／坂野愛羽（金澤奇跡役）／瀬古梨愛（調布のりこ役）／奥村優季（春宮ゆくり役）／天沢朱音（此花輝夜役）／小戸森穂花（山田真緑役）／涼ノ瀬葵音（佐々木翔音役）
いきづらい部！
M01 What is my LIFE？
M02 ヒミツミチ
μ's
M03 夏色えがおで1,2,Jump!
M04 輝夜の城で踊りたい
M05 No brand girls
Aqours
M06 未来の僕らは知ってるよ
M07 SUKI for you, DREAM for you!
M08 KU-RU-KU-RU Cruller!
M09 Deep Resonance
M10 愛(ハート)スクリ〜ム! EXPO Ver.
虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
M11 繚乱！ビクトリーロード
M12 CHASE!
M13 VIVID WORLD
M14 La Bella Patria
M15 ツナガルコネクト
M16 Colorful Dreams! Colorful Smiles!
M17 TOKIMEKI Runners
M18 Just Believe!!!
Liella!
M19 オルタネイト
M20 Let's be ONE
M21 ディストーション
M22 全力ライオット
蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
M23 アイドゥーミー！
M24 Celebration!
M25 アンペア
M26 WAWO!
M27 Edelied
M28 Dream Believers（105期Ver.）
【DAY4】いきものがかり meets 大塚 愛
ライブ配信：10月10日（金）午後7時〜ライブ終了まで
見逃し配信：ライブ配信終了後、配信準備完了次第〜10月31日（金）午後11時59分まで
出演アーティスト：いきものがかり／大塚愛
大塚愛
M01 ロケットスニーカー
M02 金魚花火
M03 ふたたび（with 大塚 愛）HIROBA
M04 プラネタリウム
M05 PEACH
M06 さくらんぼ
M07 CHU-LIP
いきものがかり
M08 ありがとう
M09 気まぐれロマンティック
M10 キミがいる
M11 コイスルオトメ
M12 ブルーバード
M13 うるわしきひと
M14 じょいふる
M15 生きて、燦々
M16 SAKURA
【DAY5】TOMOYASU HOTEI “LIVE in EXPO 2025” セットリスト
ライブ配信：10月11日（土）午後7時〜ライブ終了まで
見逃し配信：ライブ配信終了後、配信準備完了次第〜10月31日（金）午後11時59分まで
出演アーティスト：布袋寅泰
M01 Jump
M02 BE MY BABY
M03 Marionette
M04 スリル
M05 さらば青春の光
M06 Battle Without Honor or Humanity
M07 ラストシーン
M08 ヒトコト
M09 オフィーリア
M10 BAD FEELING
M11 Boogie Woogie Under Moonlight
M12 Move Your Body (feat. 石野卓球)
M13 CIRCUS
M14 バンビーナ
M15 Departure
-ENCORE-
M01 POISON
【DAY6】Augusta Camp Extra in EXPO 2025〜YAMAZAKI MASAYOSHI 30th Anniversary〜
ライブ配信：10月12日（日）午後7時〜ライブ終了まで
見逃し配信：ライブ配信終了後、配信準備完了次第〜10月31日（金）午後11時59分まで
出演アーティスト：山崎まさよし／杏子／あらきゆうこ／元ちとせ／長澤知之／秦基博／さかいゆう／ルイ
さかいゆう
M01 まなざし☆デイドリーム
M02 薔薇とローズ
M03 KAMA KULA（with 元ちとせ）
元ちとせ
M04 死んだ女の子
M05 ワダツミの木（with 長澤知之）
長澤知之
M06 蜘蛛の糸
杏子
M07 目を閉じておいでよ（with 長澤知之）
M08 DISTANCIA 〜この胸の約束〜 20 Years After Ver.（with 山崎まさよし、あらきゆうこ、長澤知之）
M09 お家へ帰ろう（with あらきゆうこ、元ちとせ、さかいゆう、ルイ）
ルイ
M10 ブルーアワー
秦基博
M11 やわらかな午後に遅い朝食を
M12 鱗(うろこ)
山崎まさよし
M13 中華料理
M14 One more time, One more chance
M15 晴男
M16 セロリ（with 福耳）
福耳
M17 星のかけらを探しに行こう Again
