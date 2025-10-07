加熱式たばこIQOS ILUMA i（イルマ アイ）、IQOS ILUMA（イルマ）シリーズ専用たばこスティック「TEREA（テリア）」の24番目となる新銘柄「テリア ベルベット パール」が10月6日から順次発売されました。

これにあわせ、全国3か所のIQOSストアでは、製品にインスパイアされたマリアージュドリンクを提供。10月6日に行われた取材会で実際に体験してきました。

■ 「テリア」カプセル入りメンソール第5弾 芳醇なベリーの香りが特徴

今回発売された「テリア ベルベット パール」は、「テリア オアシス パール」「テリア サン パール」「テリア リビエラ パール」「テリア シャイン パール」に続いて5種類目となる、カプセル入りのメンソール製品。

深みのある爽快なメンソールの味わいをベースとしつつ、スティックに入ったカプセルをつぶすことで、さらに芳醇なベリーの香りを楽しむことができます。

価格は税込580円で、10月6日より全国のIQOSストア、IQOSショップ、IQOSコーナーで発売を開始。10月8日からはIOQSオンライン、10月13日からは主要コンビニエンスストアを含む全国たばこ取扱店でも順次発売されます。

今回の発売にあわせ、札幌・銀座・心斎橋のIQOSストアでは、「テリア ベルベット パール」の味わいをより奥深く楽しめるマリアージュドリンク「ベリーブルームヨーグルト」を提供。

まろやかな酸味のヨーグルトを力強いコクのエスプレッソが引き立て、トッピングされたブルーベリーのジャムが、芳醇でフルーティーな「テリア ベルベット パール」の世界観を表現します。

ドリンクの提供は、IQOS公式サイトに会員登録した20歳以上の喫煙者と、その同伴者2名までが対象。なお、名古屋のIQOSストアでは、ボトルドリンクが提供されます。

■ ヨーグルトとエスプレッソの上でブルーベリーが舞う “実りの秋”感じるマリアージュドリンク

取材会の後半、実際にマリアージュドリンクを体験しました。

トッピングされたブルーベリージャムは鮮やかな香りを放ち、飲む前からさわやかな果実感が漂います。たっぷりのヨーグルトとエスプレッソのコントラストも素敵。ベリーのパープルとエスプレッソのブラウンが、ようやく訪れた秋の空気を感じさせます。

「よくかき混ぜてお召し上がりください」という案内に沿ってストローで混ぜ、いざ賞味。ヨーグルトの心地よい酸味をエスプレッソがシャープかつビターに演出し、なんとも大人な味わいです。

さらにその中をブルーベリージャムのフルーティーな味わいが自由に飛び跳ね、口の中全体が色とりどりの景色に。まさに「実りの秋」の気分に浸ることができます。

ここで「テリア ベルベット パール」をマリアージュすると、さらにその香りが広大なものに。ドリンクにケーキをあわせたような、甘く香ばしい味わいを満喫することができました。

目を閉じて広がるのは、街全体が色づく、秋の香り。めいっぱいの“季節感”を感じられるマリアージュに、心が弾みます。

取材協力：フィリップ モリス ジャパン 合同会社

（天谷窓大）

