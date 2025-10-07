約65万人に影響した東急田園都市線の衝突・脱線事故。回送電車に衝突した上り電車側に、本来は出るはずの停止信号が出ていなかったことがわかりました。駅の信号システムの設定ミスでした。

■東急電鉄が会見 衝突・脱線の状況は

事故発生から丸一日以上がたった頃、ようやく…。

記者（7日午前0時過ぎ）

「運転が再開したとみられます、多くの利用客も確認できます」

約65万人の足に影響が出ました。

東急電鉄 福田誠一社長

「大変多くのお客様に多大なるご迷惑・ご心配をおかけすることとなりました。深くおわび申し上げます」

渋谷駅と神奈川県の中央林間駅を結ぶ東急田園都市線。事故が起きたのは、神奈川県の梶が谷駅です。

電車同士の衝突・脱線事故。東急電鉄によると、梶が谷駅近くの車庫へ向かっていた回送電車が、速度超過を示す信号が出たため自動で停車。

その際、電車の後部が、渋谷行きの通る線路にはみ出した状態で止まってしまい、そこへやってきた渋谷行きの電車が急ブレーキをかけたものの間に合わず、衝突したということです。

■10年前のシステム改修で“設定ミス”

本来、東急電鉄では、進行方向に電車がある場合、衝突を避けるため信号が停止を示すシステムが設計されているといいますが、今回、そのシステムが作動しなかったといいます。

なぜ作動しなかったのでしょうか？

東急電鉄の担当者

「2015年3月の切り替えの時に抜けてしまっていた」

10年前のシステム改修の際に“設定ミス”があったといいます。

東急電鉄の担当者

「システムの健全性については、今回以外で不具合があった事象は発生していない」

東急電鉄 福田誠一社長

「どういうプロセスで（ミスが）行われてしまったのか、まだ未解明な部分もある。プロセスの部分もしっかり見直しをしていく」

ミスが起きないよう、チェック体制の強化などを検討しているといいます。

東急電鉄 福田誠一社長「今回ほぼ終日運行が停止してしまう非常に大きな事象。こういったことが二度と起きないように、我々経営陣含めて徹底して対策をとっていきたい」