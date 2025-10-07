グラビアアイドルでタレントの丸山りささんが『週刊SPA!』10月7日号の人気企画「グラビアン魂」に登場しました。「ミスFLASH2025」＆「ミスEXMAX」グランプリという注目の新星です。



【写真】つるん陶器肌の丸山りささん

誌面では「賢い人ほどエロい」と語られるエロチシズムに焦点を当て、幼少期には“天才少女”と呼ばれたという丸山さんの知性と大胆な魅力が掛け合わされたカットが展開。才気あふれるセクシーカットを披露しています。（撮影：佐藤裕之 ヘアメイク：小林阿佐美 スタイリング：八杉直美）



【丸山りささんプロフィル】

まるやまりさ 25歳 2000年4月14日生まれ 岐阜県出身 T158・B92(G)W59H92 年間330日の撮影会に参加する現役大学生。初対面の相手でも撮影会中に会話をすれば、長所をいくつも見つけることができる。その神対応が人気の秘訣で、2024年にはミスEXMAX2024グランプリを受賞。DVD『りさまる式初恋レッスン』（竹書房）が発売中。最新情報は公式X(@risamaruchan_)、Instagram(@risamaruchan_)にて