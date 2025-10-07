¡Ö¤Ê¤ó¤«µã¤±¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤´¤ß¡¢¥¤¥±¥á¥óÉ×¤È·ëº§1¼þÇ¯¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ËÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡×
¥«¥Ã¥×¥ëYouTuber¡¦¤Ê¤³¤Ê¤³¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤´¤ß¤µ¤ó¤Ï10·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£·ëº§1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉ×¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤´¤ß¤Î·ëº§1¼þÇ¯¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î1Ç¯¡£¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¥±¥ó¥«¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¡¢¸½ºß¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Ê¤´¤ß¤µ¤ó¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ËÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤Ê¤³¤Ê¤³Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Õ¤¿¤êÃçÎÉ¤¯Ëö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ê¤³¤Ê¤³É×ÉØËÜÅö¤ËÆ´¤ì¡×¡Ö¤³¤Î»þËÜÅö¤ËÎÞ¤·¤¿¤Ê¡Á¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«µã¤±¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)
¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î1Ç¯¡×¤Ê¤´¤ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö1st Wedding Anniversary & 8 Years of Love¡Ê·ëº§1¼þÇ¯¤È8Ç¯´Ö¤Î°¦¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢19Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£·ëº§¼°¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢º£¤Þ¤Ç»£¤ê¤¿¤á¤Æ¤¤¿É×¡¦¤³¡¼¤¯¤ó¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£1ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤È¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤Î¥â¥Î¥¯¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¡¼¤¯¤ó¤¬¾Ð´é¤Î¤Ê¤´¤ß¤µ¤ó¤òÊú¤´ó¤»¡¢ËË¤Ë¥¥¹¤¹¤ë¤¹¤Æ¤¤Ê»Ñ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉ×ÌÜÀþ¤Î¼Ì¿¿¤¬Â¿¤¤¤Î°¦´¶¤¸¤ë¡ª¡×¤³¡¼¤¯¤ó¤âÆ±Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡Ö2025.10.05¡¡·ëº§1Ç¯µÇ°Æü.¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤ËÂô»³Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤³¡×¤È¡¢É×ÉØ¤Î»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤âÈþÃËÈþ½÷¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÉ×ÌÜÀþ¤Î¼Ì¿¿¤¬Â¿¤¤¤Î°¦´¶¤¸¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
