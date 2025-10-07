Megadethが、ニューシングル「Tipping Point」を配信リリース。また、あわせて同曲のMVも公開となった。

本楽曲は、2026年にリリース予定のラストアルバム『MEGADETH』からの1stシングル。轟くギターソロで幕を開け、デイヴ・ムステイン（Vo/Gt）の歌声が不気味に響き渡り、炸裂するサウンドと忽然としたリリックが聴く者を圧倒する。

MVは、レオナルド・リベルティが監督を務めた。荒涼としながらも希望に満ち、監獄に閉じ込められたデイヴが過酷な拷問を受ける中、同じ監獄内でバンドメンバーの演奏する様子が描かれる。そして最後にはデイヴは悪に打ち勝ち、新たな世界へと歩み出す。

また、デイヴは本楽曲について「人ぞれぞれ、誰にでも“Tipping Point”（転機）はあるもの、日によって変わるかもしれない」とし、「我々は、今みんな、限界まで追い詰められていると思うし、その気持ちに流されやすいのも事実。だが、屈しないことが重要なのだ」と語っている。

（文＝リアルサウンド編集部）