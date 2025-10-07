東武百貨店 池袋店で「クロミ フェア」開催！ 20周年を記念したグッズやスイーツを展開
サンリオキャラクター“クロミ”の20周年を記念した「クロミ 20周年おめでとうフェア」が、10月9日（木）〜11月5日（水）の期間、東京・池袋にある東武百貨店 池袋店で開催される。
【写真】おめかし姿のクロミがかわいい！ 限定グッズ一覧
■古家野雄紀氏とのコラボも
今回開催される「クロミ 20周年おめでとうフェア」は、東武百貨店 池袋店の各階でクロミモチーフのグッズやスイーツが展開される期間限定のフェア。
期間中は、「ハンカチーフ」や「ランチトートバッグ」、「クロミ 花唐草グラス」など毎日使いたくなるかわいい限定グッズが並ぶほか、各日20点限定のスイーツ「クロミ王国ロール」も用意される。
また、「東武 秋の絵画市2025」ではクロミの愛らしさと日本画の伝統を引き継ぐ古家野雄紀氏のコラボが実現し、8階の催事場で絵画「古家野 雄紀作『クロミ』4号」が販売される予定だ。
さらに、対象商品を購入した先着1600人には、オリジナルショッパーをプレゼント。おしゃれをしてショッピングを楽しむクロミの様子を描いた、キュートなデザインとなっている。
