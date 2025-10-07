¸øÌÀÂåÉ½¤é¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤Ë¡Ö·üÇ°²ò¾Ã¤¬¿Þ¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÏ¢Î©¤Ê¤¤¡×¡Ä¼«Ì±¼¹¹ÔÉô¤ÏÏ¢Î©³ÈÂç»ëÌî
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï£·Æü¡¢ÅÞËÜÉô¤ÇÁíÌ³²ñ¤ò³«¤¡¢ÅÞÌò°÷¿Í»ö¤òÀµ¼°¤Ë·è¤á¡¢¿·¼¹¹ÔÉô¤òÈ¯Â¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁíºÛ¤Ïº£¸å¡¢º£·îÃæ½Ü¤Ë¤â¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ë¸þ¤±¡¢³ÕÎ½¿Í»ö¤Î¸¡Æ¤¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¶¨µÄ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¤À¡£
¡¡ÅÞÌ³¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë´´»öÄ¹¤Ë¤Ï¡¢ÎëÌÚ½Ó°ì¡¦Á°ÁíÌ³²ñÄ¹¡Ê£·£²¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£ÁíÌ³²ñÄ¹¤Ë¤ÏÍÂ¼¼£»Ò¡¦¸µ½÷À³èÌöÁê¡Ê£µ£µ¡Ë¡¢À¯Ä´²ñÄ¹¤Ë¤Ï¾®ÎÓÂëÇ·¡¦¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¡Ê£µ£°¡Ë¡¢ÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤Ï¸Å²°·½»Ê¡¦¸µ¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷Ä¹¡Ê£·£²¡Ë¤ò½¼¤Æ¤¿¡£ËãÀ¸ÇÉ¤òÎ¨¤¤¤ëËãÀ¸ÂÀÏº¡¦¸µ¼óÁê¡Ê£¸£µ¡Ë¤ÏÉûÁíºÛ¤Ç½è¶ø¤·¤¿¡£ËãÀ¸ÇÉ¤ò¼¹¹ÔÉô¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÞÆâ´ðÈ×¤ò°ÂÄê²½¤µ¤»¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÁíÌ³²ñ¤Ç¹â»Ô»á¤Ï¡¢¡Öº£¤ÎÊë¤é¤·¤äÌ¤Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò¡¢´õË¾¤ÈÌ´¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÁíÌ³²ñ¸å¤Ë¤Ï¿·¼¹¹ÔÉô¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÌò°÷²ñ¤ò³«¤¡¢ÅÞ»ÍÌò¤Ï½ªÎ»¸å¡¢½¢Ç¤¤ËÈ¼¤¦µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ»á¤Ï¡ÖÅÞÆâÍ»ÏÂ¤¬ÂçÀÚ¤À¡£Æñ¶É¤Î²ÝÂê¤Ë°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÂÐ±þ¤·¡¢¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤È¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢Î¾ÅÞ¤Î´´»öÄ¹¤âÆ±ÀÊ¤·¤¿¡£¸øÌÀÆâ¤ä»Ù»ýÊìÂÎ¤ÎÁÏ²Á³Ø²ñ¤«¤é¤Ï¹â»Ô»á¤ÎÊÝ¼éÅª¤ÊÀ¯¼£»ÑÀª¤Ë·üÇ°¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¸øÌÀÂ¦¤ÏÌ÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤ÎÌäÂê¤ä³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¡¢¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄóµ¯¤·¡¢¡Ö·üÇ°¤Î²ò¾Ã¤¬¿Þ¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÏ¢Î©À¯¸¢¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£·ëÏÀ¤Ï½Ð¤º¡¢Ï¢Î©¹ç°Õ¤Ï»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¸øÎ¾ÅÞ¤Ï½°»²Î¾±¡¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢£²£°£²£µÇ¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É¤ÎÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£¼«Ì±¼¹¹ÔÉô¤ÏÏ¢Î©À¯¸¢¤Î³ÈÂç¤â»ëÌî¤Ë¡¢ÌîÅÞ¤È¤ÎÀ¯ºö¶¨µÄ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤¤°Õ¸þ¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤ÈÀ¯ºöÌÌ¤Ç¶¦ÄÌÅÀ¤ÎÂ¿¤¤¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£