天井が抜けて雨漏りが深刻な栄養指導室＝２５日、三浦市老人福祉保健センター

神奈川県三浦市の西海岸沿いに建つ市老人福祉保健センター（同市三崎町諸磯）の老朽化が深刻だ。天井の雨漏りが激しく使用禁止になっている部屋のほか、エアコンの不調や使えなくなっているトイレも。市の計画では２０２５年度が中規模修繕を行う最終年度となっているが、財政難から予算確保のめどが立たず放置された状態が続いている。

同センターは原則として６０歳以上の市民を対象に１９８２年６月開館した。施設は鉄筋２階建て総面積１２４０平方メートル。現在は指定管理者が管理し、利用料（６０歳以上２００円）を徴収している。

２４年度の同センター利用者は約７千人。８年前の１６年度（約２万人）に比べて６割以上減っている。その原因について、市高齢介護課の担当者は「施設の老朽化も一因」と受け止める。

高齢者の健康増進や教養向上、レクリエーションの場として親しまれてきたが、建設から４０年以上が経過して施設の劣化が激しい。特に塩害の影響で１階の海側に位置する栄養指導室と図書室は天井が剥がれて雨漏りがひどい。同じく１階の健康相談室、診療室、検査室も損傷が激しく、使用禁止となっている。