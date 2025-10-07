阪神は７日、ジェレミー・ビーズリー投手とグラント・ハートウィグ投手が帰国したと発表した。ともに、１５日から始まるＣＳ最終ステージ（甲子園）の戦力構想から外れた。

来日３年目のビーズリーは先発ローテの一角として期待されたが、８登板（６先発）で１勝３敗、防御率４・６０にとどまった。球団を通じて「今シーズンもたくさんのご声援ありがとうございました！ タイガースでは素晴らしい経験をしました。球団関係者、ファンの皆さんには感謝しています。シーズン途中での帰国となりましたが、タイガースが日本一になることを願っています」とコメント。推定年俸１６０万ドル（当時レート２億４０００万円）に見合った結果とは言えず、このまま退団する可能性が高い。

また、ハートウィグは「シーズンの途中からでしたが、リーグ優勝という限られた人にしかできない経験をさせていただいたことを幸せに思います。最後まで一緒に戦うことができず、とても残念ではありますが、チームメイトには日本一になってほしいです」とコメント。１６登板で２勝０敗５ホールド、防御率３・６５で来季の去就は不透明だ。