女優・綾瀬はるかが、人気バンドMrs. GREEN APPLEの新曲「GOOD DAY」のミュージックビデオに出演し、大きな話題を呼んでいる。インスタグラムでは、ミセスのメンバー大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架と並んだ豪華な集合ショットを公開。自然体の笑顔やピースサインを見せる姿に、多くのファンが心を奪われている。

この投稿には「好きと好きのコラボは嬉しすぎる」「豪華すぎて夢のよう」「綾瀬さんが可愛すぎる」といったコメントが殺到。映像では綾瀬の存在感と明るさが新曲の爽やかな雰囲気を引き立て、見る人にポジティブな気持ちを届けている。

また「GOOD DAY」のMVには浜辺美波や鈴木亮平も出演し、世代を問わず楽しめる仕上がりに。音楽と映像の調和が生み出す華やかな世界観は、何度でも繰り返し見たくなる。音楽ファンはもちろん、映像作品としても魅力的で、公開直後から「見ているだけで元気になる」との声が広がっている。

綾瀬はるかとMrs. GREEN APPLEが奏でる“好きと好きの共鳴”が、日常を少し特別な時間に変えてくれる。新曲とともに、このコラボが届ける明るい空気をぜひ味わいたい。

参考：https://www.instagram.com/p/DPUxxOlkyjN/