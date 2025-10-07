マスキングテープ・万年筆・シーリングスタンプ「HAKATA 文具の博覧会」1万5000点がずらり
個性豊かな文具が大集合です。全国のクリエイターが手がけるオリジナルの文房具がそろうイベントが7日、福岡市のデパートで始まりました。
■小川ひとみアナウンサー
「レジの前には長い列ができています。皆さんのお目当ては文具です。」
カラフルなデザインのマスキングテープに、こちらはイタリア・ローマの人気文具ブランド、ボールペンと万年筆どちらでも使える人気商品です。
博多阪急で始まった「HAKATA 文具の博覧会」には、全国からおよそ70のショップやクリエイターが出展しています。1万5000点の個性的な文具が所狭しと並んでいます。
■買い物客
「爆買いしようかなと思ってきました。予算は3万円。」
「こちらのクリアファイルが面白くて。紙のサイズがわかるんですよ。仕事に便利かなと思いまして。」
デジタル化が進む中で、改めてアナログな文具の良さを感じている人が多いといいます。
■主催したスークカンパニー・髙野圭史 取締役
「メールなどのやりとりが普通になっている中で、より自分の大切な人にはアナログで伝えたい、自分らしさを持って伝えたいというお客様が多いです。」
■小川アナウンサー
「今、人気となっているのが、手紙の封などに使われるシーリングスタンプです。たくさんの種類の中からオリジナルのスタンプを作ることができます。」
手紙やマグネット、ストラップなど様々な使い方を楽しめるロウで作る立体の印鑑「シーリングスタンプ」です。こちらの専門店では、自宅でスタンプを作るキットが販売されています。
■FRWORKS 事業部・圓尾法子さん
「まず、好きなワックスの色を選んでいただいて。」
■小川アナウンサー
「どれにするか悩みます。秋なので秋らしい色にします。」
140度まであがる電子炉でワックスをおよそ3分間溶かします。手紙の封の上に溶けたワックスを流しスタンプを押すと。
■小川アナウンサー
「おー、できました。完成です。自分好みにアレンジできるのですごく楽しいです。」
また、新しい年を迎えるこれからの時期にぴったりなのが「わたし暦ノート」です。カレンダー12枚と便せん20枚を選び、オリジナル手帳を作ることができます。
■髙野 取締役
「かわいいもので埋め尽くされた会場を、まず体験していただきたい。その中で自分が欲しいものを探していただければ、おそらく最高の1日になると思います。」
「HAKATA文具の博覧会」は、博多阪急で13日まで開かれています。