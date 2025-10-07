欧州株 下げ渋り、おおむねプラス圏に戻す
欧州株 下げ渋り、おおむねプラス圏に戻す
東京時間19:29現在
英ＦＴＳＥ100 9478.41（-0.73 -0.01%）
独ＤＡＸ 24416.60（+38.31 +0.16%）
仏ＣＡＣ40 7985.59（+13.81 +0.17%）
スイスＳＭＩ 12553.70（+2.34 +0.02%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:29現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47003.00（+45.00 +0.10%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6787.25（-1.50 -0.02%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25182.00（-2.75 -0.01%）
東京時間19:29現在
英ＦＴＳＥ100 9478.41（-0.73 -0.01%）
独ＤＡＸ 24416.60（+38.31 +0.16%）
仏ＣＡＣ40 7985.59（+13.81 +0.17%）
スイスＳＭＩ 12553.70（+2.34 +0.02%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:29現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47003.00（+45.00 +0.10%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6787.25（-1.50 -0.02%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25182.00（-2.75 -0.01%）