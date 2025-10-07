欧州株　下げ渋り、おおむねプラス圏に戻す
東京時間19:29現在
英ＦＴＳＥ100　 9478.41（-0.73　-0.01%）
独ＤＡＸ　　24416.60（+38.31　+0.16%）
仏ＣＡＣ40　 7985.59（+13.81　+0.17%）
スイスＳＭＩ　 12553.70（+2.34　+0.02%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:29現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47003.00（+45.00　+0.10%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6787.25（-1.50　-0.02%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25182.00（-2.75　-0.01%）