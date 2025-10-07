aoenが、10月15日にリリースするニューシングル『青春インクレディブル』のコンセプトを表現した新たなアーティスト写真を公開した。

（関連：HYBEからデビューの新グループKATSEYE「Touch」バイラルヒット ドキュメンタリーが世界中で話題に）

今回のアーティスト写真は、aoenのメンバーたちが下駄箱の前に制服姿でたたずむ様子が映し出されている。オリジナルの制服はデニム生地で仕立てられており、aoenのロゴがあしらわれたエンブレムなどの細かいディテールも見どころに。爽やかさに加えてどこか物憂げな表情の7人が等身大の青春を表現した写真に仕上がっている。

今作には、突然始まった奇跡のような初恋と青春のときめきを爽やかなロックサウンドで表現したタイトル曲「青春インクレディブル」や、青春の片思いと抑えきれない恋心をパワフルなサウンドとシュールな歌詞で表現した「MXMM」（ドラマ『おいしい離婚とどけます』主題歌）、恋に落ちた熱っぽい感情と苦しさが描かれた「Cough Syrup」の3曲が収録される。

なお、aoenは11月16日に大阪 NHK大阪ホール、12月7日に東京 豊洲PITにて今作のリリースを記念した『aoen Digital Single発売記念Mini Live＜放課後インクレディブル＞』を開催する。

（文＝リアルサウンド編集部）