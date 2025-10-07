５日の大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は、第３８話「地本問屋仲間事之始」が放送された。

松平定信（井上祐貴）が出版統制を強いる中、蔦重（横浜流星）たちは打開の策を探る。蔦重は、定信から大役を命じられた長谷川平蔵（中村隼人）を吉原でもてなし、助力を頼むのだが…この際に登場したのが、二文字屋の女将となった「はま」。かつては「ちどり」の名で女郎を務め、可憐な魅力を振りまいていた。

演じる中島瑠菜（１８）は２０２１年に約１万人の中からオーディション「松竹 ＪＡＰＡＮ ＧＰ ＣＯＮＴＥＳＴ」のグランプリを受賞。６日には「第２１回 クラリーノ美脚大賞２０２５」でティーン部門を受賞したばかりの新星だ。

６月に公式ＳＮＳでクランクアップ報告されていたが、まさかの４カ月ぶり再登場。眉なしの女将となって、雰囲気一変だった。

ネットでは「なんと！ちどりちゃんでしたか 改めて眉毛の重要さを感じつつ」「あの飢えで苦しんでいたちどりが立派に女将にならはって 眉毛は無くても可愛さは隠せないね…」「時の流れを感じました。女将になってたなんて」「眉がないと思い出すのに時間が ちどりさん元気でまた会えて嬉しいです」「きくさん、ちどりさんと気づいた瞬間、は！と声が出ました」などの声が並んだ。