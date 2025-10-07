京大大学院の藤井聡教授が、6日配信のYouTubeチャンネル「楽待チャンネル」に出演し、自民党の高市早苗新総裁（64）による党執行部人事について私見を語った。

4日の党総裁選で、結党70年の歴史で初めての女性総裁になった高市氏は、早速執行部人事に着手。副総裁に麻生太郎氏、幹事長に麻生氏の義弟に当たる鈴木俊一氏と、麻生派色の極めて強い人選が進み、7日に正式発表された。SNSには「第2次麻生内閣」と皮肉を込めて評されている。

今回の総裁選で、投開票前から「高市氏一択」と宣言していた藤井氏は、新総裁決定後に自身のX（旧ツイッター）で、「これが全ての始まり、いよいよ日本復活への茨の道が始まります」と厳しいながらもエールを送っていた。人事についても同様で、「まさに幹事長人事が、茨の道の一つ目のトゲ。茨のトゲが刺さるような状況になるんだろうなと思います」と見通しを語った。

党に唯一残る派閥の領袖でもある麻生氏は、1回目の投票で党員票が多かった候補に投票するよう派閥内に指示。高市総裁誕生の引き金になった。

藤井氏は「麻生さんのお力がなければ、今回の勝利があったのかなかったのかというについて、どう判断するかに関わってきます」としつつ、「麻生さんの影響力が大きかったのであれば、党で分離してしまったら、野党と対立する前に自民党で議論できなくなって、まとまらなくなるので、結局何もできずゼロにしかならない」と指摘。「党内のバランスを取ることも必要なんだろうと、いわゆる大人の事情として理解できると思います」と前向きにとらえていた。