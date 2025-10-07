Saucy Dog¡¦ÀÐ¸¶¡¡¡ÖËèÄ«ÆÉ¤ó¤Ç¤ë¡×¥Õ¥¡¥ó¤Î¸ÀÍÕ¡¡Á°ÅÄÆØ»Ò¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤Ï?
¡¡¡ÖSaucy¡¡Dog¡×ÀÐ¸¶¿µÌé¡Ê31¡Ë¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¡Ê24Æü¸ø³«¡¢´ÆÆÄ×¢ÌÚÎ´°ì¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¡£ËèÆü¤ÎÆü²Ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºî²È¡¦¼ÐÀþÆ²Íµª¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£Æâµ¤¤ÊÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦µÜÎæ¡ÊÄ¹Èø¸¬ÅÎ¡Ë¤È³Ø¹»Ãæ¤Î¿Íµ¤¼Ô¡¦·Ê¡Ê»³ÅÄ°ÉÆà¡Ë¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥Ô¥å¥¢¤Ç»É·ãÅª¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ÀÐ¸¶¤Ï¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¡£´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¡È¤¤¤Ä¤«¡É¤¬¤³¤Î±Ç²è¤ËÀ¨¤¤¹ç¤¦¡£¡È¤¤¤Ä¤«¡É¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡Ö1²ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤À¤·Æ±¤¸¶Ê¤Ïºî¤é¤ì¤Ø¤ó¤·¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¡È¤¤¤Ä¤«¡É¤òÄ¶¤¨¤ë¶Ê¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤òÎ§¤·¡¢ºÇ¹â¤Î³Ú¶Ê¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖµÜÎæ·¯¤È»÷¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡£¼ÂºÝ¤ËºîÉÊ¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¤È¼«¿È¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤«¤¿¹½ÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿Í¤Î°¦¤·Êý¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â²Î¤Ë¹þ¤á¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£DM¤ÇÆÏ¤¯±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÌÜ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤¬ËèÄ«¤ÎÆü²Ý¤Ç¡Ö¤½¤ì¸«¤Æ¡È¶Êºî¤ê´èÄ¥¤í¤¦¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËèÄ«ÆÉ¤ó¤Ç¤ë¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÀÐ¸¶¤¬¡Ö¥¨¥´¥µ¤È¤«¤â¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¤Í¡¢¥¨¥´¥µ¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤Ï¡Ö¤¨¡Á¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¡£¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤·¤«¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢»ä¤Ï¡ª¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Á°ÅÄ¤È¤È¤â¤ËÄ¹Èø¸¬ÅÎ¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¡¢¡ÖSaucy¡¡Dog¡×ÀÐ¸¶¿µÌé¡¢×¢ÌÚÎ´°ì´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¡£