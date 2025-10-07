¥Óー¥ëÆþ²ÙÂÚ¤ê¡Ä¾Æ¤ÆùÅ¹¤ÏÂ¾¥áー¥«ー¤Î¾¦ÉÊ³ÎÊÝ¤Ø¡¡¡Ö¥¢¥µ¥Ò¡×¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¡¡¼òÅ¹¤â¡Ö·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡×¡¡ÂçÊ¬
¹ñÆâ°ûÎÁÂç¼ê¡¦¥¢¥µ¥Ò¤Ø¤Î¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Ë¤è¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤Î±Æ¶Á¤¬ÂçÊ¬¸©Æâ¤Ç¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Óー¥ë¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÆþ²Ù¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ±þ¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿°û¿©Å¹¤Ê¤É¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥µ¥Ò¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Ë¤è¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¡¢Àè½µ¡¢¥Óー¥ë¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÀ¸»º¤ä½Ð²Ù¤¬Ää»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢°ìÉô¤ÏºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÌÌÉüµì¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÊÌÉÜ»Ô¤Î¾Æ¤ÆùÅ¹¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¡£
¢¡´Ú¹ñ±ñ ÊÌÉÜÅ¹ ÂçÀÐÎ¼¤µ¤ó
¡Öº£½µÃæ¤â¤Ä¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤È»×¤¦¡£Êª¡Ê¥¢¥µ¥Ò¤Î¥Óー¥ë¡Ë¤¬Ìµ¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼ò²°¤ÈÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤«¤½¸¤á¤¿¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÂåÂØ¤¨¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢¹²¤Æ¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¥Óー¥ë¤Ï¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ò´Þ¤á¥¢¥µ¥Ò¤Î¾¦ÉÊ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤âÆþ²Ù¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤Î¥áー¥«ー¤Î¾¦ÉÊ¤Î³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¡µÒ
¡Ö¥¢¥µ¥Ò¤Î¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥Óー¥ë¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤è¤¯°û¤à¤Î¤ÇÁá¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×
Å¹¤Ç¤Ï¥Óー¥ë°Ê³°¤Ë¤â¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥¢¥µ¥Ò¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡Ö±Ä¶È¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¡×¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±Æ¶Á¤ÏÂçÊ¬»Ô¤Î¼òÅ¹¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ï°û¿©Å¹¤Ë½Ð²Ù¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¸¥Óー¥ë¤ÎÃ®¤òÃÖ¤¯¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤¹¤¬¡Ä
¢¡¼ò¤ÎÂçÊ¿ ÂçÊ¿Î´»Ë¼ÒÄ¹
¡Ö¥¢¥µ¥Ò¤ÎÊ¬¡¢º£½µ¤«¤é°ìÉô¡ÊÆþ²Ù¤¬¡ËÉü³è¤·¤¿¡£¤¿¤À¤³¤ÎÊÕ¾¯¤Ê¤¤¡£¡Ê¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ï¡Ë¤â¤¦½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡×
ÉáÃÊ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î5ÇÜ¤Û¤É¤ÎÎÌ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦À¸¥Óー¥ë¤ÎÃ®¡£¥¢¥µ¥Ò¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÆþ²Ù¤¬ÂÚ¤ê¡¢ºß¸Ë¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¸ÜµÒ¤Ø¤Ï²¿¤È¤«É¬Í×¤ÊÎÌ¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÜµÒ¤«¤é¤ÏÂ¾¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤ËÀÚ¤ê´¹¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁÏ¶È70Ç¯°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¹¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤Ï·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¼ò¤ÎÂçÊ¿ ÂçÊ¿Î´»Ë¼ÒÄ¹
¡Ö¶ÈÌ³ÍÑ¤Î¥Óー¥ëÃ®¤ä¡¢ÉÓ¥Óー¥ë¤Ï½ù¡¹¤ËÉü³è¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ ¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£¤É¤Î¤¯¤é¤¤±Æ¶Á¤¬Â³¤¯¤«¤Ï¥áー¥«ー¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¡×
º£²ó¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¡¢¥¢¥µ¥Ò¤Ï¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤È¡¢¾ðÊó¤¬°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Éüµì¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤È¤·¤Æ¡¢¶â¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Ï116·ï¤ÎÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©Æâ¤Ç¤â¥È¥¥Ï¥°¥ëー¥×¤Ç·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤ÎÈï³²¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤É¤ó¤ÊÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£IT¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡IVYÂçÊ¬¹âÅÙ¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ÀìÌç³Ø¹»ÇÏ¾ìÀ¶¤µ¤ó
¡Öµ¡´ï¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¾ï¤ËºÇ¿·¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¡£¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥áー¥ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç µ¶¤Î¥áー¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯¸«Ê¬¤±¤ë¡×
¤Û¤«¤Ë¤âID¤ä¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤Î´ÉÍýÅ°Äì¡¢´¶À÷¤·¤¿»þ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¥Çー¥¿¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¦¥È¥¥Ï¥°¥ëー¥×44Ëü·ï°Ê¾å¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó±ÜÍ÷¤Î¶²¤ì 2025Ç¯3·î¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ò¼õ¤± ÂçÊ¬
