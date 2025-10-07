¸µ»þÄÅÉ÷¿ÆÊý¤é2¿ÍÄÉÁ÷¸¡¡¡·Ù»ëÄ£¡¢Ãó¶Ø½ü³°É¸¾Ïµ¶Â¤µ¿¤¤
¡¡µ¶¤ÎÃó¼Ö¶Ø»ß½ü³°»ØÄê¼ÖÉ¸¾Ï¤òºî¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£ËÜ½ê½ð¤Ï7Æü¡¢Í°õ¸øÊ¸½ñµ¶Â¤¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÂçÁêËÐ¤Î¸µ»þÄÅÉ÷¿ÆÊýºäËÜÀµÇîÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¡áÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡á¤È¡¢¸µËëÆâ¾È¶¯¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÎëÌÚæÆµ±ÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¡áÆ±¶è¡á¤òÄÉÁ÷¸¡¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉÁ÷¸¡ÍÆµ¿¤ÏºòÇ¯2¡Á3·î¡¢ÃÎ¿Í¤Ë°ÍÍê¤·¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Â¾¿ÍÌ¾µÁ¤ÎÉ¸¾Ï¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤ò²þ¤¶¤ó¤·¡¢¥³¥Ô¡¼¤·¤Æµ¶Â¤¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºäËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢¡ÖÃó¼ÖÎÁ¶â¤òÀáÌó¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Â¾¿ÍÌ¾µÁ¤ÎÉ¸¾Ï¤òÆþ¼ê¤·¡¢¼Ö¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤ËÃÖ¤¤¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¡£½ð¤ÏÍ¸ú´ü¸Â¤¬Ç÷¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¡¢ÃÎ¿Í¤Ëµ¶Â¤¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£