付き合ってもないのに、なぜか彼女気取りをする女子っていますよね。男性にとっては、ただの友達、もしくは知人程度の存在なのに、勝手に彼女ポジションをとって振る舞う姿に、周囲はドン引きしていることに気づいていないのがまた厄介です。しかも彼女の目の前でマウントをとる女子もいるようで？ 今回は、彼女ムーブをとってくる彼氏の女友達がバッサリ斬られた話をご紹介いたします。

彼女ムーブをとる女友達

「彼氏の女友達が謎にマウントとってくるんですけど、あれってなんなんですかね？ たしかに私よりも女友達のほうが彼氏との付き合いは長いから、知っていることは多いと思いますよ。でも、私のほうをチラ見しながら『彼女さんの前でそんなこと言ったらかわいそうだよぉ』『私たち普通にしてるのに、なんでカップルって思われちゃうのかな？』とか、彼女ムーブをかましたり、露骨にアピールしてきたりするのがウザいです。

でも、彼氏が『本当にいい迷惑だよな！』『俺とお前がカップルなんて生まれ変わってもありえないのに！』と笑顔でぶった斬ってくれて、スカッとしました。女友達はそれ以降、ずっとテンションが低いままでしたよ」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ 彼女ムーブをかましてくる女子って、本当に厄介な存在ですよね。それを彼女の目の前でできてしまうメンタルも恐ろしいです……。彼氏のナイス撃退に拍手です！

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。